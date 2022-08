El también excandidato presidencial expresó su intención de habilitar el tren central para pasajeros, desde Chosica hasta el Callao. “Para mí es fácil el tema. Lo que me falta poner son estaciones en cada distrito relevante de Lima Este, y tener un convoy de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. de Chosica hacia Lima, y en la noche, de 5:00 p.m. a 11:00 p.m. de vuelta. No es tan complicado”, señaló.