Elecciones 2022: ¿Cuánto influyó la 'cuota joven' en mejorar la representatividad en los cargos públicos?

Alrededor de 7 millones de ciudadanos menores de 30 años acudirán a votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

En las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022 el 27,3% de electores del padrón nacional estará conformado por jóvenes menores de 30 años. De ellos, más de 800 mil ciudadanos votarán por primera vez.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), esta significativa masa de votantes constituye el sector etario más numeroso, superando incluso a la franja de votantes que tienen entre 30 y 39 años (21,6%) y 40 y 49 años (18,4%).

“Es un sector al cual los políticos deberían dirigirse. Las encuestas muestran que los jóvenes tienen un mayor interés por la política que otros sectores. Es un sector que se moviliza mucho y tiene un papel activo en las campañas electorales”, refiere Ivan Lanegra, Secretario General de la Asociación Civil Transparencia.

¿Este universo de electores se ve representado en las candidaturas regionales y municipales? En 2006, con el propósito de fomentar el involucramiento de los jóvenes en las tomas de decisiones políticas, el JNE dispuso la cuota joven, una medida que exige a las listas de los partidos que se presentan a una elección tener al menos un 20% de candidatos que no superen los 29 años.

En el proceso actual de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, específicamente en la carrera hacia la Municipalidad de Lima, la lista del Partido Morado, encabezada por Guillermo Flores, fue excluida precisamente por no haber cubierto el porcentaje mínimo de jóvenes entre sus candidatos a regidores.

Jorge Rafael Ramírez, directivo de la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti, considera que esta cuota es necesaria, ya que permite romper la barrera generacional. “Si queremos promover y obtener cambios reales en la política comencemos con las juventudes. Ellos son agentes de cambio y si no se los incluye en los procesos vamos a cometer los errores del pasado”.

Tareas pendientes

En sus 15 años de implementación, la norma de la 'cuota joven' ha permitido que un tercio de los postulantes a los cargos de regidores o concejeros sean menores de 29 años. Sin embargo, solo una quinta parte de ellos han sido elegidos a nivel distrital; y una octava parte ha sido elegida a nivel provincial. Habitualmente son relegados a ocupar los últimos lugares en las listas.

Para Ximena Docarmo, Coordinadora de Proyectos de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú, es necesario que los partidos y movimientos generen espacios de participación y diálogo con los jóvenes para pensar en llegar a eliminar "cuotas obligatorias". Según la especialista, mientras ello no suceda la 'cuota joven' seguirá siendo una herramienta necesaria.

“Necesitamos que los partidos políticos hagan la tarea de planificar y promover una participación más efectiva de los jóvenes, descentralizar el trabajo, que hoy sucede mucho en Lima, y ceder los espacios de poder para que las nuevas generaciones asuman roles más decisivos dentro de las organizaciones políticas”, señala.

Entre las listas que buscan llegar a la Municipalidad de Lima, las nóminas con más jóvenes menores de 29 años son las de Alianza Para el Progreso (APP) y Podemos Perú. Cada agrupación tiene 12 candidatos jóvenes a regidores, esto representa el 30% de su lista total.

Demandas insatisfechas

Iván Lanegra, de Transparencia, hace hincapié en la falta de mensajes dirigidos hacia los jóvenes en la campaña de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. “En los planes de gobierno hay muy poco detalle de políticas concretas dirigidas a los jóvenes. Esperemos que en las semanas que vienen haya más propuestas para este sector”, precisa.

En el mismo tono, Jorge Rafael Ramírez señala no haber identificado propuestas dirigidas a este electorado. “Es una pena porque es un sector expectante. Ya basta de campañas políticas sin propuestas para las juventudes”, sentencia.

En la Política Nacional de la Juventud, documento publicado en 2019, se identificó a Educación, Salud y Trabajo como las principales preocupaciones de este grupo. La inserción al mundo del trabajo constituye una demanda latente, agrega Lanegra.

“Muchos de ellos están iniciando su vida laboral y encuentran muchas dificultades para conectarse a ese espacio. Continuamente expresan sus preocupaciones ante las pocas posibilidades que existen. Esas preocupaciones son recurrentes en la agenda juvenil y muchas veces no encuentran una respuesta adecuada en los políticos”, apunta.

Docarmo anota que la posibilidad de zanjar estas deudas puede chocar con las limitaciones de los gobiernos regionales y municipales en temas como trabajo, salud y educación. “Las ofertas son escasas porque estos gobiernos locales no tienen muchas competencias en estos ámbitos. Por eso me puedo imaginar que no habrá muchas ofertas específicas que realmente puedan ser implementadas por estos gobiernos”, puntualiza.