Roque Benavides sobre financiamiento de campañas políticas: "Quien quiera aportar, que aporte, y tiene que ser dinero bien habido"

Elecciones Roque Benavides opina sobre el financiamiento a campañas políticas

El expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides, se pronunció sobre el financiamiento de las campañas electorales de partidos políticos. Ello, ante el pronto inicio de la contienda con miras a las Elecciones 2026.

La normativa vigente prohíbe que las organizaciones políticas reciban aportes de empresas privadas para el financimiento de campañas políticas en el país, escenario que abre el paso a que las economías ilegales puedan tener presencia en el ámbito político, advierten especialistas consultados por El Poder en tus Manos.

En Ampliación de Noticias, Roque Benavides indicó que el financiamiento de campañas políticas debe realizarse de manera transparente en el país y con dinero de origen lícito. "Creo que ha sido perversa esta prohibición, este lavado de activos de dinero, los juicios que hay contra una serie de excandidatos. Y creo que hay que transparentar las cosas como se transparentan en los Estados Unidos; y, bueno, quien quiera aportar que aporte, por supuesto tiene que ser dinero bien habido", indicó.

Impacto de la restricción de aportes a campañas

En ese sentido, señaló que una parte importante de los aportes para las campañas provienen de actividades ilegales, en alusión a las restricciones que hoy establece la ley para el tema de aportes. "Porque resulta, y está bien cantado, que mucho del dinero de campañas [electorales] ha venido del oro ilegal, del narcotráfico, de la tala de bosques, eso también hay que transparentarlo", recalcó.

"Yo creo que el sector privado puede aportar, no puede aportar una empresa como Buenaventura que está enlistada en la Bolsa de New York y tenemos cientos de miles de accionistas porque la gerencia no puede tomar una decisión del dinero de todos ellos, pero que una empresa individual ponga el dinero es como si lo pusiera el individuo mismo. ¿Cuál es el delito en eso? Yo creo que hemos ido un poquito lejos y ahora los dineros ocultos son los que llegan", refirió.