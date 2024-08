Elecciones 2026: ¿Las alianzas políticas podrían hacer que se presenten menos partidos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hasta el cierre de este informe, 60 partidos políticos, entre inscritos y en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), podrían participar en las próximas Elecciones 2026.

El número elevado de agrupaciones podría generar que el voto de los peruanos se divida entre varios candidatos, lo que podría restar legitimidad a quienes resulten elegidas como autoridades.

Ante este escenario, las alianzas políticas serían una solución, señalaron especialistas consultados por El Poder en tus Manos.

Pero, ¿qué es una alianza política? Es cuando dos o más partidos se ponen de acuerdo para participar de forma conjunta en los comicios. Sin embargo, formar estas alianzas en el Perú no ofrece beneficios a las organizaciones políticas, señala el experto en temas electorales de Cusco, Óscar Matutti. "La ley no incentiva la formación de alianzas. Si se forma una alianza entre dos partidos políticos, la valla cancelatoria no es el 5% como para los partidos políticos, sino ya es 6%. Si es una alianza de tres, la valla es del 7%", refiere.

Matutti precisa que la ley electoral en el Perú "no está incentivando la formación de alianzas" al establecer que si las agrupaciones políticas no superan la valla electoral necesaria pierden su inscripción ante el JNE.

"Lo que está haciendo [la ley] es desincentivar la posibilidad de esta formación, ahora que más que nunca es necesario que se formen alianzas electorales en nuestro país. Vamos a tener una fragmentación del voto que no va a garantizar la representatividad democrática ni del presidente, ni del mismo Congreso de la República, porque vamos a tener muchas bancadas en el Congreso", recalca.

¿Qué implica formar una alianza política en el Perú?

La ley dice que si las alianzas políticas no superan el porcentaje de votos necesario en una elección, los partidos que la conforman perderán su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y deberán iniciar un nuevo proceso para recuperar su registro.

"Antes las alianzas electorales solamente se conformaban para el proceso electoral. Ahora, las alianzas tienen un rol distinto: tienen un rol también de control de autoridades electorales porque la ley dice que la inscripción de una alianza se cancela cuando concluye el mandato de las autoridades que resultaron electas. Esa es una gran diferencia respecto a la anterior concepción", resalta Matutti.

Para que los partidos políticos opten por alianzas políticas también son necesarios los acuerdos políticos, que a veces pueden resultar "costosos" en términos de "ceder algunos espacios, reconocer fortalezas y debilidades", precisa Luis Egúsquiza, Oficial de Programas de IDEA Internacional - Perú.

"A veces esos acuerdos son muy complicados porque detrás de las organizaciones no necesariamente hay propuestas de ideas o se articulan planes de gobierno que se quieran implementar. Entonces, al no existir ese elemento, que puede hacer que se superen algunas dificultades como los repartos en las alianzas, solo queda el puro y duro interés por colocar candidaturas", opina.

Dado el escenario que se percibe para las elecciones 2026 lo ideal sería que las organizaciones políticas encuentren puntos en común que sean atractivos al elector y decican armar un solo frente electoral, precisa el analista político César Campos.

"Sin duda lo ideal sería que no haya tal fragmentación de toda la oferta política para las elecciones del 2026, pero habría que estudiar también qué tipo de alianza se soportaría, toleraría, aceptaría el ciudadano común y corriente. Hay sumas que a veces restan", destaca.

¿Medidas para impulsar la formación de alianzas?

Modificar la ley sobre la valla electoral podría contribuir a que los partidos decidan unir fuerzas en una elección y reducir la cifra de candidatos. Una vez más, esta tarea está en manos del Congreso, precisa Egúsquiza.

"Mantener una barrera plana de 5% puede ser positivo y puede funcionar para que las opciones que estén más cerca pueden juntarse y tengamos alianzas compitiendo", sostiene.

El especialista comenta que existen proyectos de ley de algunos sectores en el Congreso para discutir la reglas electorales para incentivar las alianzas. Esto, señala, se tendría que traducir en un debate en el Parlamento al nivel, primero, de la Comisión de Constitución.

"Lo que podría funcionar es una reforma legal para mantener una barrera del 5% y quitar este asunto de que se les exige una barrera más alta mientras más partidos se van sumando a la alianza", refiere.

"Me parece que ya está la idea de poder incentivar que existan más alianzas a través de esta barrera electoral (...) La modificación de la barrera electoral puede ser una medida que puede ser un paliativo para la gran cantidad de partidos políticos y un incentivo para que estos se puedan articular en alianzas", recalca.

El Parlamento solo tiene hasta abril del año 2025 para discutir y aprobar cambios en la ley antes de las Elecciones 2026. Es necesario que, como ciudadanos, sigamos con atención las modificiones a las normas y se vote de forma informada.