Sociólogo Rodrigo Gil: "En la clase política no ha habido interés en frenar el despunte de las economías ilegales"

El investigador Rodrigo Gil señaló que los sectores políticos no han mostrado una intención clara para frenar la presencia de criminalidad organizada en espacios de poder e instituciones. Recalcó que las reformas que se impulsaron años atrás para fortalecer al Estado "fueron incompletas" y dejaron la puerta abierta para que "estos grupos fueran ganando terreno".

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estado Rodrigo Gil: "En la clase política no ha habido interés en frenar el despunte de las economías ilegales"

El sociólogo Rodrigo Gil, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), consideró que sectores políticos no han mostrado interés en detener el avance de grupos vinculados a crimen organizado en la sociedad. Recalcó que estas organizaciones se han beneficiado de los espacios "no tan marcado a nivel de reglas".

En Enfoque de los Sábados, Gil fue consultado sobre el avance en los últimos años de estos grupos, como la minería ilegal, en sociedades democráticas con un alto nivel de informalidad. Al respecto, respondió:

"Me parece que a nivel de la clase política no ha habido un claro interés y ambición de frenar este despunto y auge de las economías ilegales, los grupos organizados que tratan de alguna forma de aprovecharse de ese espacios no tan marcados a nivel de las reglas, a nivel de las instituciones, y que gozan en ese sentido", sostuvo.

El especialista indicó que, desde hace décadas, en América Latina se ha buscado implementar reformas para fortalecer el Estado y dotarlo "de criterios meritocráticos para sarle solidez y volverlo más eficiente", pero estas resultaron incompletas e insuficientes.

"Por una serie de razones estas reformas fueron incompletas, inacabadas, insuficientes y dejaron la puerta abierta para que con el tiempo -y además sumado a que no hubo un claro interés por tratar de marcar bien las reglas del juevo por la clase política-, estos grupos que fueron emergenciendo a nivel de la sociedad fueron ganando terreno, ganándole metros al Estado y aprovechándose de esos vacíos que estas reformas trataron de acortar, pero que no pudieron hacerlo", indicó.

Por su parte, María Isabel Remy, socióloga e integrante de la Asamblea de Asociados del IEP, sostuvo que, en estos escenario, se diluyen "los actores políticos, que tampoco quieren discutir" propuestas al respecto.

"Habría que ver que muchas veces los propios ministros que entran a un gobierno desconocen el programa que prometió el partido, porque no son miembros del partidos, los han invitado como técnicos y tienen su propia idea. Esto hace que la relación entre la academia y la política en el Perú se haya diluido mucho", expresó.

Panorama en América Latina

En otro momento, Gil señaló que las democracias en América Latina se caracterizan en la actualidad por "la alta incertidumbre que viven respecto a su futuro", escenario que debe ser comprendido bajo dos aspectos importantes.

"Un primer nivel más vinculado al régimen político lo vemos todos los días con congresos que buscan vacar presidentes, Ejecutivos que buscan cerrar congresos, la aparición de actores intolerantes, radicales, que claramente hablan de una crisis de representación que atraviesa la región y que se expresa en la debilidad del régimen, y nos pone en riesgo hacia autoritarismo que va cobrando fuerza en la región", precisó.

El segundo nivel, explicó, está vinculado a lo que ocurre en la democracia y cómo se experimenta en el día a día fuera del régimen político con la "aparición de actores de nivel de la sociedad con el objetivo de debilidar al Estado".

"Hay actores que vienen de grupos ilegales, que vienen de una configuración ilegal, informal, que a su vez tienen, algunos de ellos, identidades y propuestas propulistas; y que tratan de marcar una línea divisoria entre una población con una élite, un estado de polarización cada vez más fuerte en el país", refirió.

Rodrigo Gil: "Las democracias en América Latina se caracterizan hoy por la alta incertidumbre sobre su futuro" | Fuente: RPP

Fragmentación política y polarización

Finalmente, Gil indicó que la alta fragmentación partidaria y extremismos "es un combo explosivo" que genera desafíos para las democracias en los países.

Indicó que este escenario seguirá "ganando terreno" si las demandas sociales de la población no son atendidas y existe una confrontación permanente entre los poderes del Estado.

"Esta polarización seguramente seguirá avanzando si es que no ponemos en reflexión o en discusión cómo los intereses sociales, las demandas de la población, los reclamos de la ciudadanía no terminan siendo atendidas por las autoridades estatales. (...) Las encuestas del IEP reportan permanentemente esta desconfianza hacia las instituciones que genera que, en tiempos electorales, cuando aparecen una serie de actores que van tensando la cuerda y van proponiendo medidas -iniciativas cada más "extremas", la población o una parte de ella termine siendo seducida por estas alternativas", resaltó.

Gil participará como expositor en el seminario internacional "Democracias bajo asedio. Las incertidumbres del nuevo siglo en Perú y América Latina", que organiza el IEP y que se realizará este 13,14 y 15 de agosto.