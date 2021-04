César Acuña habló sobre las medidas sobre educación de su eventual gobierno. | Fuente: Andina

El candidato a la presidencia por Alianza Por el Progreso, César Acuña, fue uno de los primeros candidatos en participar en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y habló sobre el problema de acceso a Internet en los colegios.

“Hoy día el 30% de instituciones educativas no tiene Internet. Urgente como política de gobierno tiene que ser darles Internet”, indicó el candidato de Alianza para el Progreso. Bautizó a los chicos que dejaron de estudiar el año pasado como ‘generación pandemia’ a quienes hay que “darles atención, hay que darles Internet, hay que darles laptop”.

Estas declaraciones fueron sometidas a evaluación.

Información a verificar: “Hoy día el 30% de instituciones educativas no tiene Internet”

Resultado: INEXACTO

[1] Sobre el acceso a Internet, el área de Estadística de Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación (Minedu) precisa en su página web que hasta el año 2019 el porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet en el nivel de primaria es de 49.1%; mientras que en el nivel de secundaria es de 75.1%. La situación varía si el colegio es de gestión pública o privada. Se trata de la información más actualizada, según el Minedu.

Este es el porcentaje de colegios de nivel primaria que cuentan con acceso a Internet, según el área de Estadística de Calidad Educativa. | Fuente: escale.minedu.gob.pe

Este es el porcentaje de colegios con acceso a Internet, en el nivel de secundaria, según el área de Estadística de Calidad Educativa. | Fuente: escale.minedu.gob.pe

[2] Pero hay que recordar que desde el 2020 las clases presenciales se suspendieron hasta la fecha, debido a la pandemia de COVID-19. Se aplicaron planes de educación a distancia como “Aprendo en casa”.

En este contexto hay que señalar que el acceso a Internet ha sido también un problema. Según el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), sobre la niñez y adolescencia, entre las razones para no matricularse o no asistir a clases está el no contar con señal o equipo tecnológico (5.2%). Pero la razón más grande fue por problemas económicos o familiares (60.7%).

La falta de equipos y señal de Internet son un nuevo factor para la ausencia de los alumnos a las clases en el 2020, en comparación del año 2019. | Fuente: INEI

[3] ¿Por qué es importante el acceso a Internet en las escuelas? La especialista en educación, Licet Reaño, indicó que esta tecnología permite el intercambio de información, expande las fronteras del conocimiento y beneficia a estudiantes y maestros. Pero no se debe reducir a contar con la tecnología. "Sin embargo, el acceso a Internet, o a diferentes dispositivos, no garantiza el uso constructivo de estos. Hace falta saber cómo integrarlos para enriquecer la experiencia de aprender, hacerla significativa y aprovechar los beneficios que traer la integración de las tecnologías en la educación", indicó la docente de la UPC.