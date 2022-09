RPP VERIFICA EN VIVO | Elizabeth León: “Tenemos 2054 internos en las cárceles de origen venezolano” [IMPRECISO]

Candidata de Frente de la Esperanza expuso sus ideas de seguridad ciudadana. | Fuente: Captura

Elizabeth León, candidata a la alcadía del Frente de la Esperanza, en el debate del JNE. al ser consultada sobre sus propuestas para combatir la inseguridad ciudadana, dijo que "tenemos hoy 2054 internos en las carceles de origen venezolano"

Información a verificar: “tenemos hoy 2054 internos en las carceles de origen venezolano”

Resultado: IMPRECISO

Según el último Informe Estadístico del INPE, realizado en julio de 2022, existen 2,058 internos de nacionalidad venezolana en las cárceles del Perú, no sólo de Lima. Según el documento, existen 3,307 internos extranjeros, siendo los venezolanos el grupo mayoritario.

Sin embargo, "no es significativo lo que esta población representa en el sistema penitenciario" refiere el ex viceministro de Seguridad Pública Nicolás Zevallos. Según el Informe del INPE la población penitenciaria total asciende a 89,948 internos. Siendo los extranjeros un porcentaje reducido y su impacto no es significativo como la candidata refiere.

Debate electoral

El domingo 25 de septiembre ocho candidatos a la Municipalidad de Lima participaron del debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

La reunión inició a las 20 horas y se llevó a cabo en el auditorio “Ella Dunbar Temple” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

A este debate fueron convocados los candidatos Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú), Yuri Castro (Perú Libre), Omar Chehade (Alianza Para el Progreso), George Forsyth (Somos Perú), Elizabeth León (Frente de la Esperanza), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), María Soto (Avanza País) y Daniel Urresti (Podemos Perú). Estos candidatos fueron los que quedaron oficialmente inscritos tras cumplir con los requisitos contemplados por ley.

El evento contó con el desarrollo de cuatro bloques: pregunta ciudadana, duplas entre candidatos, preguntas SI/NO de la sociedad civil y visión de ciudad, así como palabras finales.

Este 02 de octubre más de siete millones y medio de electores y electoras hábiles de Lima metropolitana de acuerdo al padrón electoral, elegirán a su nueva autoridad edil para los próximos cuatro años.