RPP Verifica | Hernando de Soto: “[El plan de gobierno de Avanza País] es el único que ha sido publicado en The Wall Street Journal y en The Economist” [FALSO]

Hernando de Soto dijo que su plan de gobierno "verdadero" no está publicado en la plataforma del JNE. | Fuente: Andina.

Hernando de Soto, candidato a la presidencia por Avanza País, fue consultado sobre su plan de gobierno e indicó que el documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no es el verdadero, pero es el oficial. “Ese plan fue sometido a un trámite. Es el [plan] legal, digamos. Pero hace más de seis semanas hemos publicado en todos los periódicos que el plan no es ese”, agregó.

Hernando de Soto señaló que el programa de gobierno de Avanza País publicado en el portal Voto Informado del JNE contiene errores porque fue presentado antes de que él asumiera el control de la campaña. Pero, cuando el periodista de Perú.21 lo emplazó a corregir el documento, el economista se excusó diciendo que él y su equipo están “agobiados” realizando otros trámites.

“El verdadero plan, aquel que en detalle se va a ejecutar, y que dicho sea de paso es el único plan de gobierno hecho en el Perú que está publicado afuera, ha sido publicado en el Wall Street Journal, que es el diario más grande del mundo y en la revista The Economist, que es la revista de economía más influyente en economía del mundo”, aseguró el candidato presidencial de Avanza País.

Información por verificar: El plan de gobierno de Avanza País fue publicado en el diario The Wall Street Journal y en la revista The Economist.

Resultado: FALSO

[1] Hernando de Soto es un economista reconocido a nivel mundial que ha participado en diversos foros internacionales y que ha publicado artículos y columnas de opinión sobre su experiencia profesional en prestigiosos medios de comunicación. Pero no hay evidencia de que su “verdadero” plan de gobierno -el que tampoco está en la plataforma del JNE- haya sido publicado en el diario Wall Street Journal y la revista The Economist.

Es más, el editor y columnista para América Latina y España de la revista The Economist, Michael Reid, desmintió esta afirmación a través de su cuenta oficial en Twitter. “Para los amigos peruanos quienes me han preguntado sobre Hernando de Soto. No hemos publicado su plan de gobierno en The Economist. En setiembre publicamos dos artículos referidos a sus ideas en general, como hemos hecho en el pasado, pero sin referencia al Perú o a la elección”, indicó.

Tuit de Michael Reid, editor y columnista de la revista The Economist, que desmiente a Hernando de Soto. | Fuente: Twitter.

[2] Por otro lado, el equipo de RPP Verifica revisó la página web del diario Wall Street Journal, y solo halló que el candidato presidencial de Avanza País ha compartido columnas de opinión sobre economía en general. Pero no su plan de gobierno. Su última publicación How to Beat China and Help the World’s Poor (Cómo vencer a China y ayudar a los pobres del mundo) fue el 11 de agosto de 2020.

[3] ¿Por qué son importantes los planes de gobierno? La politóloga de la Universidad Humboldt de Berlín, Denisse Rodríguez-Olivari, sostiene que los planes de gobierno deberían ser la hoja de ruta, la principal plataforma que tienen los partidos para darse a conocer ante los electores y convertirse en gobierno. “Es bastante preocupante que en nuestras elecciones los planes de gobierno cada vez sean relegados a un mero papel, que los partidos y agrupaciones políticas llenan como ellos prefieren. De alguna manera ni siquiera tienen requisitos mínimos de formato, menos aún técnicos”, aseveró la especialista.