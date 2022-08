RPP Verifica | Omar Chehade: "Lima es una de las capitales con más kilómetros de ciclovías en América Latina" [ENGAÑOSO]

Habló de la bicicleta como transporte alternativo | Fuente: RPP Noticias

El postulante al sillón municipal de Lima en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022, Omar Chehade, fue consultado por los ejes de su plan de gobierno en el programa Ampliación de Noticias de RPP. Al exponer sus propuestas en materia de transporte, Chehade se refirió a la promoción del uso de la bicicleta como medio alternativo.

“Lima metropolitana es una de las capitales que más kilómetros tiene de ciclovías en América Latina y, sin embargo no están bien señalizadas, no tienen solución de continuidad. Eso es lamentable. Nuestra gestión va a estar en priorizar las ciclovías pero reglamentándolas bien…”.

Sus declaraciones fueron sometidas a verificación.

Información a verificar: Lima es una de las capitales con más kilómetros de ciclovías en América Latina

Resultado: ENGAÑOSO

[1] El informe del Índice Mundial de Ciudades Ciclistas publicado en junio del presente año, y difundido por el blog de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), revela la lista de 90 mejores ciudades para andar en bicicleta.

Entre ellas, figuran siete ciudades de América Latina, Lima no está dentro de esas siete: Sao Paulo con casi 700 km de ciclovías; Bogotá, 564 km; Santiago de Chile, 400 km; Ciudad de México, 370 km; Buenos Aires, 272 km; Cali, 192 km; y Medellín, 120 km.

[2] De acuerdo con este estudio, para figurar en el ránking de ciudades más amigables con los ciclistas, el número de kilómetros de ciclovías es solo uno de los factores a tomar en cuenta al momento de considerar a una ciudad dentro de las mejores en este rubro. También se analizaron: el porcentaje de usuarios de bicicletas, seguridad, los delitos relacionados con las bicicletas y la infraestructura vial. Esta investigación incluyó la longitud de vías ciclistas especializadas, inversiones en calidad vial; entre otros factores.

Estos datos hacen que la afirmación del candidato Omar Chehade sea engañosa.

[3] El programa CicloLima de la Subgerencia de Transporte no Motorizado de la Municipalidad de Lima señala que la capital peruana cuenta a la fecha con 291 kilómetros de ciclovías, no obstante, para Cynthia Yamamoto, coordinadora de Peruanos de a Pie esta cifra resulta cuestionable: “No se sabe cuál es la metodología como se cuenta. Si son kilómetros por sentido, si son bidireccionales, si hay carril de ida y vuelta en la misma avenida. Por otro lado, tampoco se sabe su eficiencia, es obvio que no están interconectadas como red ni cuentan con biciestacionamientos masivos para poder ser intermodales con el transporte masivo”.