Audios revelan que candidato de Podemos a alcaldía de SJM habría pedido entre S/50 000 y 70 000 para integrar lista de regidores, según Punto Final

Roger Parra, candidato a la alcaldía de la Municipalidad de San Juan de Miraflores por Podemos | Fuente: Facebook Roger Parra

Unos audios revelan que el candidato de Podemos Perú a la alcaldía de San Juan de Miraflores, Roger Parra, pedía entre 50 000 y 70 000 soles para asegurar un puesto en la lista de regidores para las Elecciones Regionales y Municipales del 2022, según el programa Punto Final.

El informe periodístico señala que los protagonistas de dos audios son el candidato Roger Parra, Juana Pichihua y su hijo Harold Inga Pichihua. Estos últimos son empresarios dedicados al rubro de mototaxis que buscaban incursionar en política.

Juana Pichihua pretendía el número 2 en la lista de postulantes por Podemos Perú en San Juan de Miraflores. En un audio del 13 de marzo de este año se escucha que el número 1, un joven de 24 años, habría puesto más de 100 000 soles. Sin embargo, el presidente de Podemos Perú, José Luna, habría tenido sus reparos con la postulante número 2, quien puso 50 000 soles.

Audio 1:



Roger Parra: "Entonces, yo le dije a Luna, que el 1 y el 2 son solventes, por eso están aportando el 1 como ciento y tanto, y el 2 está aportando 50 mil. Es una persona solvente, tiene su empresa, pero esos 50 al doctor no le movió ni un pelo, como diciendo wua...(...) Yo con esa confianza fui y el doctor Luna se quedó, no queda, él va, ¿y el número 2? 50, ahí fue, porque si yo le decía 80".



Juana Pichihua: "Ya cerraba, cerraba...".



Roger Parra: "Cerraba, pero ¿quién iba a dar los otros 30? Pe, yo no voy a dar de mi bolsillo, está loco. Es bastante plata".

Ante esta situación, el hijo de Juana Pichihua ofreció 20 mil soles más a Roger Parra para asegurar el número 2.

Harold Inga Pichihua: "Mira, 70 sí te puedo asegurar".



Roger Parra: "Voy a llevar la propuesta".



Audio 2

En un segundo audio, con fecha del 26 de marzo de este año, el candidato Roger Parra da una mala noticia a Juana Pichihua que no podrá obtener el número 2 y se excusa que la decisión la tomó el presidente de Podemos Perú, José Luna.

Roger Parra: "Así son las cosas, me lo ha cambiado, las reglas me lo ha cambiado, el mismo Luna me las ha cambiado. Me ha quitado el 2 y a mí me está perjudicando (...) el presidente es el señor Luna y él después de haberme dicho: agarra el 1 y 2, resulta que ha hecho esto. A mí no me conviene que la señora Corina, que no me va a dar un real. Lo ha hecho el señor Luna, no tengo la culpa"

Harold Inga Pichihua: "¿Dónde está tu palabra que me ofreciste con una seguridad el número 2?, me has exigido, me has engañado y me has puesto a 70 mil soles



Roger Parra: "Lo que hecho es cumplir lo que me está ordenando, yo no puedo objetar nada, él es el dueño del partido, él es que el decide"

Harold Inga Pichihua: "Pides plata sin estar seguro, tú aseguraste. Tú dijiste 50 mil soles el número 2 y ahora metes a Luna, no tienes palabra. Si estás comenzando así, la verdad veo que vas a perder".

Juana Pichihua reconoció su voz en los audios cuando Punto Final fue a buscarla a su vivienda. Mientras que Roger Parra aceptó al programa periodístico que la voz en los audios es la suya, pero negó que haya pedido plata a personas para integrar su lista de regidores.

Explicó que en marzo se juntaron varias personas y debatieron cómo confeccionar la lista a la alcaldía de San Juan de Miraflores y afirmó que voluntariamente los postulantes decidieron aportar montos de dinero. "La señora Juana Pichihua ofreció voluntariamente", indicó. "Es mi voz, pero jamás tuve indicación y orden del partido", expresó Roger Parra.

