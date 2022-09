Consultado sobre qué garantiza que no cederá a la corrupción, de ser elegido en los próximos comicios, Job aseguró que en sus 10 años de experiencia no cuenta con ninguna denuncia. “Esa tranquilidad de los 10 años donde no ha habido cosas ilícitas, me dan la posibilidad y la oportunidad de hablarle seriamente a la gente de San Martín que acá tenemos una propuesta de integridad”, afirmó.