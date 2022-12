La ONPE señaló que las multas y compensaciones para miembros de mesa se mantienen para la segunda vuelta regional | Fuente: ONPE

Mañana, 4 de diciembre, desde las 7:00 a.m., la ciudadanía podrá acudir a sus locales de votación para participar en la segunda vuelta regional que tendrá lugar en nueve circunscripciones del país.

Al respecto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que los ciudadanos que fueron elegidos miembros de mesa, suplentes y titulares, deberán acudir a dichos locales desde las 6am. para "recibir los materiales electorales, firmar las cédulas de votación y hacer las consultas que consideren convenientes" antes de que inicie la jornada.

Asimismo, la oficina electoral indicó las multas que deberán pagar aquellos que hagan caso omiso de su deber ciudadano, no solo en esta segunda vuelta, sino desde la primera jornada que se llevó a cabo el pasado 2 de octubre.

Multas y compensaciones

Carla Cueva, subgerenta de capacitación y formación electoral de la ONPE, en una entrevista con la agencia Andina, subrayó que la asistencia puntual de los miembros de mesa determinará que el inicio de la jornada se dé sin contratiempos.

"En la medida en la que ellos lleguen temprano, a las 6am., reciben el material que va a ser utilizado en esa mesa, lo abren, hacen las firmas correspondientes en el acta de instalación (...) El presidente de mesa tiene que firmar las cédulas y de ahí recién empieza el sufragio. Es importante tener ese lapso de tiempo, alrededor de una hora (...), para que el sufragio empiece a las 7am.", explicó.

En ese sentido, la funcionaria reiteró que "los miembros de mesa que participaron el 2 de octubre son los mismos miembros de mesa que participarán para este 4 de diciembre". Asimismo, en caso los miembros de mesa no acudan a cumplir con su deber ciudadano, Cueva indicó que las multas se mantienen y se acumulan si la persona tampoco acudió durante la primera vuelta.

"Las multas se acumulan (...) Se tendría una multa por no ejercer el cargo de miembro de mesa que es de S/230, más la multa por no votar; y se acumularía con ésta. Evidentemente, toma un poco de tiempo que se registren los miembros de mesa que no ejercieron el cargo y no fueron a votar, porque hay que hacer la revisión de todas las actas y, con eso, el JNE actualiza la base de datos que tiene (...) Se van sumando las multas", indicó.

Asimismo, precisó que aquellas personas que no cumplieron con su cargo de miembro de mesa el 2 de octubre, lo pueden hacer este domingo.

"Los que no fueron a votar o no ejercieron el cargo en primera vuelta, lo pueden hacer en segunda. No piensen que porque no ejercieron primero, no pueden hacerlo en la segunda vuelta. Mas bien, los invitamos a que igual participen", indicó.

A su vez, la funcionaria refirió que las multas "en general para cualquier elector" que no acuda este domingo "son entre S/92, S/46 y S/23, dependiendo de donde viva el elector". De igual modo, señaló que la compensación de S/120, para aquellos ciudadanos que cumplan con su deber de miembros de mesa, se mantiene.

"Los que ejercieron el cargo en primera vuelta, recibieron S/120 y ahora volverán a hacerlo si es que ejercen el cargo este 4 de diciembre", indicó.

Excusas y justificaciones

Por otro lado, en caso haya alguna eventualidad que impida que un ciudadano pueda votar o ejercer como miembro de mesa, Cueva señaló que se puede tramitar una excusa o justificación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"En el caso de los electores no puedan acudir a votar el 4 de diciembre, lo que se establece es que puedan presentar una dispensa al voto ante el JNE y es un día después de la elección. El JNE habilita una página web o lo pueden hacer en la sede central u otras oficinas (...) Los trámites tienen un costo de alrededor de S/23", explicó.



"El caso de las excusas y justificaciones, si es que se presentaron en la primera vuelta, se hacen extensivas también para la segunda vuelta regional. Sin embargo, si es que pasara que quieren ingresar nuevas excusas, las oficinas descentralizadas de procesos electorales todavía recibieron excusas hasta ayer, viernes", agregó.

En caso no se presenten estas excusas y no se pague la multa respectiva, la funcionaria de la ONPE indicó que el ciudadano será plausible de algunas sanciones administrativas.

"Hay una serie de trámites específicos administrativos. Por ejemplo, hay casos en que no puedes cobrar un cheque o no puedes hacer trámites en notarías. Es lo más común que se tiene si no has ido a votar y no cuentas con el holograma o, más allá del holograma, no te encuentres registrado", señaló.