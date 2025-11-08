Somos Perú anunció a los precandidatos de su plancha presidencial, con George Forsyth a la cabeza

El partido Somos Perú oficializó a sus precandidatos que integran la fórmula presidencial rumbo a las elecciones generales que tendrán lugar en abril de 2026.

Uvaldo Pizarro, vocero de dicha agrupación política, confirmó a RPP que el exalcalde de la Victoria, George Forsyth, encabeza la fórmula. Lo acompañan Johanna Gabriela Lozada Baldwin, en la primera vicepresidencia; y Herbe Olave Ugarte, en la segunda.

"El partido democrático Somos Perú, a través del órgano electoral central y la ONPE, ha presentado la fórmula presidencial de la siguiente manera: para presidente de la república George Forsyth; como primera vicepresidenta Johanna Gabriela Lozada Baldwin; como segundo vicepresidente a Herbe Olave Ugarte. De esta manera, esta plancha presidencial estará continuando con el cronograma electoral planteado por el JNE”, indicó Pizarro.

La fórmula de Somos Perú

El exarquero de la Selección Peruana George Forsyth está afiliado a Somos Perú desde el 2021. El vocero del partido indicó, en Enfoque de los Sábados, que es el "candidato natural" de la agrupación política rumbo a la Presidencia.

Forsyth Sommer fue elegido regidor distrital de La Victoria en las Elecciones Regionales y Municipales 2010 por el PPC-Unidad Nacional. Ocho años después, volvió a postular en la misma jurisdicción, esta vez con Somos Perú, y resultó electo alcalde, con más de 40 mil votos.

Sin embargo, no completó su gestión. El 13 de octubre de 2020, a menos de dos años en el cargo, Forsyth oficializó su renuncia para participar en las Elecciones Generales 2021.

Finalmente, George Forsyth ocupó el octavo lugar en las elecciones presidenciales de 2021, con poco más de 814 mil votos. Su partido, Victoria Nacional, obtuvo el 5,65 % del total de votos emitidos. Meses después, anunció una nueva incursión política, postulando a la Alcaldía de Lima bajo el partido Somos Perú. Tampoco resultó elegido, habiendo quedado en el tercer lugar, detrás de Daniel Urresti.

En cuanto a Johanna Gabriela Lozada Baldwin, precandidata en la Primera Vicepresidencia, ella es parte del Comité Ejecutivo Nacional de Somos Perú, en el cargo de secretaria nacional de Descentralización, Gobiernos Regionales y Locales, para el periodo 2025-2029.

Su afiliación al partido, según el portal Infogob, data del 2019. Por Somos Perú, ella fue candidata a regidora del distrito de Víctor Larco Herrera, Trujillo, región La Libertad, en 2018; también candidata a congresista en 2020 y 2021; y, finalmente, candidata a gobernadora regional de La Libertad en los comicios de 2022. En ninguno de esos procesos tuvo éxito.

Finalmente, Herbe Olave Ugarte, precandidato a la Segunda Vicepresidencia, es afiliado a Somos Perú desde el 2021, según Infogob. Con el partido, postuló al cargo de Consejero Regional del Cusco en los comicios de 2022, y resultó elegido.