Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Confío en mi hija": Susy Díaz muestra su apoyo a Flor Polo en su postulación al Congreso

Susy Díaz defiende candidatura de Flor Polo al Congreso por Somos Perú.
Susy Díaz defiende candidatura de Flor Polo al Congreso por Somos Perú. | Fuente: Somos Perú/Instagram (florcitapolodiaz)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Yo sé lo que es que te miren por encima del hombro", expresó Susy Díaz afirmando que apoyará a su hija Flor Polo en candidatura al Congreso.

Susy Díaz defendió la candidatura de Flor Polo al Congreso. La exvedette mencionó que apoyará a su hija en su objetivo de ocupar una curul como diputada por Somos Perú, partido que también representó el fallecido padre de ella, Augusto Polo Campos.

En ese sentido, Susy, quien rechazó la invitación de Somos Perú para postular al Parlamento en las Elecciones Generales 2026, recordó que su hija Flor Polo estudió una carrera profesional a diferencia de ella cuando candidateó a la misma institución en 1995.

“Yo no tuve la suerte de estudiar en universidad, pero a mi hija Florcita sí la matriculé. Por cinco años ella estudió Ciencias de la Comunicación, y si no sacó su cartón de bachiller o su título, fue porque salió embarazada y se dedicó como mamá a criar a sus hijos”, declaró la exlegisladora al programa Todo se filtra.

Para la conocida personalidad de televisión, Flor Polo no ingresará al Parlamento de manera improvisada y afirmó que, de entrar, demostrará todas sus cualidades. “Todos merecen una oportunidad para demostrar lo que pueden hacer”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó que apoyará a la modelo de 39 años en esta nueva etapa en la política. “Yo siempre la voy a apoyar. Me da mucho gusto que Florcita acepte la invitación de Somos Perú para postular como diputada. Yo le he dicho que la voy a apoyar”, acotó.

Finalmente, la exintegrante de Risas y salsa recordó que ella también fue muy cuestionada cuando postuló al Congreso logrando alcanzar el cargo entre 1995 y 2000. “Yo sé lo que es que te miren por encima del hombro. Pero uno aprende, se prepara y puede hacer las cosas bien. Yo confío en mi hija”, añadió.

Susy Díaz rechazó invitación de Somos Perú para postular al Congreso en 2026.
Susy Díaz rechazó invitación de Somos Perú para postular al Congreso en 2026. | Fuente: Somos Perú

Flor Polo anunció su candidatura al Congreso por Somos Perú

Flor Polo anunció su postulación al Congreso de la República por el partido Somos Perú. Fue el último 30 de octubre que la modelo y comunicadora compartió un mensaje acompañado de una fotografía donde aparece al lado de la presidenta de la agrupación política, Patricia Li.

“Muy feliz de darles esta gran noticia, mis fieles seguidores, voy con el número 10 como diputada por Somos Perú, el partido que mi padre amó en vida. Vamos con todo”, publicó Flor Polo en sus redes sociales.

Por su parte, Patricia Li saludó la incorporación de Polo Díaz, hija de Augusto Polo Campos y Susy Díaz, a la lista parlamentaria y expresó su respaldo a su candidatura. “Con Florcita Polo Díaz, juntos somos fuertes. Un solo corazón”, escribió la presidenta de Somos Perú en su cuenta de Facebook.

Susy Díaz rechazó invitación de Somos Perú para postular al Congreso en 2026

Susana Ivonne Díaz Díaz, mejor conocida como Susy Díaz, anunció que no aceptará la invitación del partido Somos Perú para reincorporarse a la actividad política con miras a las Elecciones Generales del 2026.

Por medio de un mensaje publicado en sus redes sociales, la exvedette expresó su agradecimiento a la presidenta de la agrupación, Patricia Li Sotelo, por haberla considerado como precandidata al Congreso en los próximos comicios; sin embargo, aclaró que no podrá aceptar la propuesta por motivos personales.

"Agradezco a la presidenta Paty Li del partido Somos Perú por la invitación de volver a la política, pero por temas personales no voy a poder aceptar, espero me comprendan”, señaló.

Cabe recordar que Susy Díaz fue elegida congresista en el año 1995 por el partido político Movimiento Independiente Agrario. Participó en distintos programas cómicos como Risas y salsas, Risas de América, entre otros y por ello se cuestionó su presencia en la política peruana. Sin embargo, obtuvo 10,280 votos, con lo que obtuvo una curul en el Congreso.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
susy diaz florcita polo Somos Perú

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA