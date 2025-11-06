"Confío en mi hija": Susy Díaz muestra su apoyo a Flor Polo en su postulación al Congreso

Susy Díaz defendió la candidatura de Flor Polo al Congreso. La exvedette mencionó que apoyará a su hija en su objetivo de ocupar una curul como diputada por Somos Perú, partido que también representó el fallecido padre de ella, Augusto Polo Campos.

En ese sentido, Susy, quien rechazó la invitación de Somos Perú para postular al Parlamento en las Elecciones Generales 2026, recordó que su hija Flor Polo estudió una carrera profesional a diferencia de ella cuando candidateó a la misma institución en 1995.

“Yo no tuve la suerte de estudiar en universidad, pero a mi hija Florcita sí la matriculé. Por cinco años ella estudió Ciencias de la Comunicación, y si no sacó su cartón de bachiller o su título, fue porque salió embarazada y se dedicó como mamá a criar a sus hijos”, declaró la exlegisladora al programa Todo se filtra.

Para la conocida personalidad de televisión, Flor Polo no ingresará al Parlamento de manera improvisada y afirmó que, de entrar, demostrará todas sus cualidades. “Todos merecen una oportunidad para demostrar lo que pueden hacer”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó que apoyará a la modelo de 39 años en esta nueva etapa en la política. “Yo siempre la voy a apoyar. Me da mucho gusto que Florcita acepte la invitación de Somos Perú para postular como diputada. Yo le he dicho que la voy a apoyar”, acotó.

Finalmente, la exintegrante de Risas y salsa recordó que ella también fue muy cuestionada cuando postuló al Congreso logrando alcanzar el cargo entre 1995 y 2000. “Yo sé lo que es que te miren por encima del hombro. Pero uno aprende, se prepara y puede hacer las cosas bien. Yo confío en mi hija”, añadió.