Elecciones 2026: ¿cuándo y dónde podrás elegir tu local de votación, según la ONPE?

La ONPE habilitará desde noviembre la plataforma para que los ciudadanos elijan su local de votación en las elecciones generales 2026. Conoce más detalles en el siguiente informe.

Los peruanos elegirán al próximo presidente de la República en las elecciones Generales 2026 que se realizarán el 12 de abril de 2026. Y para ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará un sistema para que los electores puedan seleccionar anticipadamente su local de votación.

En entrevista con el Poder en tus manos de RPP, Susana Vital, gerente de información y educación electoral de la ONPE señaló que se pondrá a disposición de la ciudadanía el aplicativo elige tu local de votación el próximo 23 de noviembre "a fin de que todos los peruanos y peruanas podamos elegir, podamos seleccionar 3 opciones de locales muy cercanos a nuestro domicilio con el fin de facilitar el voto".

Según cifras del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) alrededor de 27 millones de peruanos están habilitados para participar en el próximo proceso electoral en el que se elegirán al presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

Susana Vital, gerente de información y educación electoral de la ONPE, precisó que elegir el local de votación es un procedimiento que debe realizarse en cada proceso electoral, ya que los centros usados en una elección no necesariamente estarán disponibles en la siguiente.

“A veces no nos prestan los locales, otras veces están en malas condiciones por el clima o en refacción. Por eso es importante usar siempre el aplicativo. Invocamos a la ciudadanía a informarse y estar alerta respecto de la información que publica la ONPE en sus plataformas de redes sociales y también en la página web y ponemos a disposición siempre nuestros canales de atención para las consultas que se puedan presentar".

La página web donde se podrá realizar esta actualización de local de votación es https://eg2026.onpe.gob.pe/para-electores/elige-tu-local-de-votacion/ y estará habilitada desde el 23 de noviembre al 14 de diciembre de este año.