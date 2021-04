Larga cola para ingresar al local de votación del Jockey Club. | Fuente: RPP Noticias

En el local de votación del Jockey Club la ausencia de miembros de mesa ha generado una larga cola en la avenida El Derby, en el distrito de Surco. Ante ello, ciudadanos han querido ofrecerse como voluntarios, pero esto no ha sido posible, debido al reglamento de la ONPE.

“Vine porque vi en la tele (que podía ser voluntaria), me hicieron entrar rápido, pero mi mesa ya está instalada. Me dijeron que solo podía (ser voluntaria) en mi mesa”, comentó una joven llamada Fiorela para RPP Noticias.

Asimismo, un bombero acudió al Jockey Club para ser miembro de mesa voluntario, pero le indicaron que solo puede hacerlo si es la mesa en la que le toca sufragar.

“Vengo como civil, soy bombero voluntario. Yo he votado a las 7 a.m. en mi centro de votación. A eso de las 9 a.m., veo que aquí en El Derby, de las 54 mesas solo 4 han sido instaladas. Entonces, consulté en Google que podía ser voluntario y he venido, pero acá me dicen que no puedo, que tengo que ser de la misma mesa para ser miembro. Eso tiene que cambiar”, expresó James Jimmy Rojas Quezada.

Cola en local de votación de Surco. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Valeria Fuertes

Protocolos de seguridad

La ONPE recomienda que cada elector lleve su propio lapicero. No obstante, de no hacerlo, personal del organismo electoral le proporcionará uno.

En los locales de votación, a los electores se les medirá la temperatura y proporcionará alcohol en gel para desinfectar sus manos. También se contará con pediluvios (piso para desinfectar los pies).

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, destacó que la entidad trabaja no solo para que los electorales ejerzan su derecho constitucional al sufragio, sino también para que puedan hacerlo en las mejores condiciones para evitar y prevenir el contagio de la COVID-19.

