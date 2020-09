Luego de que el Partido Morado presentara este jueves como nueva militante de su agrupación: Susel Paredes de Fuerza Ciudadana, la exfuncionaria de la Municipalidad de La Victoria conversó con RPP Noticias sobre su incripción.

"Es un acuerdo, no es una alianza. (...) Este es un acuerdo político entre partidos. Pero en el Perú, la política es antropomórfica", dijo en Nada está dicho, luego de que se le pidiera comentar sobre Julio Guzmán, líder del Partido Morado.

Dijo que tiene muchos puntos en común con el Partido Morado y que mantiene una buena relación con muchos congresistas. Respecto de si ve a Julio Guzmán como Presidente de la República, dijo que eso lo determinarán las elecciones internas en el partido y que cualquiera podría ser favorito, incluso ella.

Paredes trabajó con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, hasta diciembre de 2019 como gerenta de Fiscalización del distrito. Respecto de una posible postulación a la Presidencia del burgomaestre victoriano, ella dijo que mantiene una buena amistad con él.



"Para gobernar un país como el Perú necesitas voluntad política, un par de buenos riñones para resistir cuando tomas decisiones y capacidad técnica para que no quede ningún sol en la caja y sea todo para la gente", comentó.



Susel Paredes reiteró que dicho acuerdo está basado en “coincidencias programáticas para sumar a la plataforma de centro democrática”.

“Fuerza Ciudadana no puede inscribirse, pero no hay mejor Fuerza Política seria que el Partido Morado con quien uniremos fuerzas. He trabajado con muchos líderes, incluso aquí en La Victoria, pero de lejos está Julio Guzmán con quien me siento representada y estoy lista a trabajar”, dijo.