Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Susy Díaz y su retorno a la política: postulará como precandidata al Congreso por Somos Perú

Patricia Li Sotelo compartió imágenes de un almuerzo político en el que presentó a Susy Díaz como precandidata a diputada por Somos Perú.
Patricia Li Sotelo compartió imágenes de un almuerzo político en el que presentó a Susy Díaz como precandidata a diputada por Somos Perú. | Fuente: RPP Noticias
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La presidenta del partido, Patricia Li, confirmó la candidatura de la excongresista mediante una publicación en redes sociales, donde destacó su incorporación a la contienda rumbo a las Elecciones Generales 2026.

La excongresista Susy Díaz volvería al Parlamento. La presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, confirmó su precandidatura a diputada con miras a las Elecciones Generales 2026, a través de una publicación en sus redes sociales.

“Lindo Domingo disfrutando un delicioso almuerzo con grandes amigos, Susy Diaz, Manuel Gustavo Montoya Chavez , Emma Damian y Alexis Bryan Atencio Diaz en el Cascajal. Susy precandidata a Diputada por nuestro amado partido. Juntos somos fuertes Un solo corazón", escribió Li en su cuenta de Facebook. 

Susy Díaz junto a Patricia Li, presidenta del partido político Somos Perú.
Susy Díaz junto a Patricia Li, presidenta del partido político Somos Perú. | Fuente: Somos Perú.

Te recomendamos

Susana Ivonne Díaz Díaz, conocida como "Susy Díaz" fue elegida congresista en el año 1995 por el partido político Movimiento Independiente Agrario. Participó en distintos programas cómicos como "Risas y salsas, Risas de América, Requetetulio" y por ello se cuestionó su presencia en la política peruana. Sin embargo, finalmente obtuvo 10 280 votos, con lo que obtuvo una curul en el Congreso.

Díaz fue sentenciada en 2009 a tres años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo, ya que recibió dinero de Vladimiro Montesinos y fue condenada  a indemnizar al Estado en forma solidaria con el exasesor presidencial. Sin embargo, el exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional no se hizo responsable, por lo que ella tuvo que asumir la totalidad de la deuda.

200 mil soles es bastante y ahorita me he caído y sola me estoy levantando. No tengo ni para comprarme un vestido ni un par de zapatos”, indicó.


El poder en tus manos

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
El poder en tus manos RPP Elecciones 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA