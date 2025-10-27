Susy Díaz y su retorno a la política: postulará como precandidata al Congreso por Somos Perú

La excongresista Susy Díaz volvería al Parlamento. La presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, confirmó su precandidatura a diputada con miras a las Elecciones Generales 2026, a través de una publicación en sus redes sociales.
“Lindo Domingo disfrutando un delicioso almuerzo con grandes amigos, Susy Diaz, Manuel Gustavo Montoya Chavez , Emma Damian y Alexis Bryan Atencio Diaz en el Cascajal. Susy precandidata a Diputada por nuestro amado partido. Juntos somos fuertes Un solo corazón", escribió Li en su cuenta de Facebook.