Susy Díaz caminará junto a Shakira en su esperado concierto en Lima: "Estoy lista para conocerla"

Susy Díaz será parte de ‘Camina con la Loba’ y acompañará a Shakira en el Estadio Nacional. | Fuente: Instagram (masterliveperu)

Shakira estará pronto en Lima nuevamente, gracias a radio La Zona del GRUPORPP, para tres esperados conciertos el 15, 16 y 18 de noviembre donde volverá a resonar el estadio Nacional con sus memorables canciones y su energía desenfrenada en un show inolvidable.

Asimismo, Masterlive Perú, productora oficial encargada del evento de Shakira, dispuso nuevamente el concurso ‘Camina con la Loba’ donde 100 personas tendrán la oportunidad de acompañar a la cantante colombiana en su recorrido al escenario durante sus shows el 16 y 18 de noviembre.

De acuerdo a los requisitos puestos por la empresa, el concurso es dirigido a seguidores mayores de 18 años que ya tengan una entrada para alguno de los espectáculos de Shakira en las dos fechas mencionadas.

Todos los que deseen participar deberán estar atentos a las actividades proporcionadas por las marcas aliadas (Interbank, La Zona, Todo Good, Ouke y muchos más) y que serán anunciadas en los próximos días para poder ser elegidos.

“¿Quieres tener la oportunidad de acompañar a Shakira en su camino al escenario? Serán 100 afortunados que tendrán la oportunidad de caminar junto a ella las fechas el 16 y 18 de noviembre”, se lee en la publicación de Masterlive Perú con un video de fanáticos expresando su emoción en el último concierto de la intérprete de Acróstico en Lima.

Shakira regresará al Perú para tres nuevos conciertos en el estadio Nacional en noviembre. | Fuente: Instagram (shakira)

Susy Díaz confirma que caminará junto a Shakira en su concierto

Susy Díaz sorprendió a todos al confirmar que será la primera personalidad peruana en ser asignada para acompañar a Shakira en su camino al escenario en el estadio Nacional el próximo 16 de noviembre.

Por medio de sus redes sociales, la actriz y exintegrante de Risas y Salsa invitó a sus miles de seguidores a poder unirse a la convocatoria de Masterlive Perú. “Estoy lista para conocer a Shakira (…) Tú también puedes participar y caminar a su lado”, expresó la también excongresista mostrando su emoción de estar junto a la ídolo del pop latino.

Eso no es todo. Tanto Masterlive Perú como Susy Díaz compartieron un video promocional donde la exvedette se prepara para desfilar al lado de la artista nacida en Barranquilla acompañada de dos filas con jóvenes fans de Shakira.

Del mismo modo, la publicación invita a etiquetar “a tu influencer favorito para saber quién debería acompañar a Shakira”. “Regresó el Camina con la loba”, sostiene el post.

“Shakira regresa a Lima con la gira más exitosa del año y queremos saber quienes deberían acompañarla en su camino al escenario”, se lee mientras se ve Susy Díaz usando el traje plateado y los lentes oscuros, mismo estilo que usa la cantante para entrar a los escenarios.

Susy Díaz invitó a sus seguidores a unirse a la convocatoria ‘Camina con la Loba’. | Fuente: Instagram (sudiazoficial)

Precios para el concierto de Shakira el 18 de noviembre

Precio Interbank y regular

Campo A (izquierda) . S/795.



. S/795. Campo A (derecha ). S/795.



). S/795. Campo B (stand up) . S/568.



. S/568. Occidente (numerado) . S/694.



. S/694. Oriente (numerado). S/694.

(*) Los precios incluyen la comisión ticketera.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Shakira en Lima?

Para comprar las entradas para el nuevo y último concierto de Shakira en Lima, sigue estos pasos:

Ingresa a Teleticket: visita la página web. Crea tu cuenta: si eres cliente nuevo, regístrate con un correo electrónico vigente, ingresa tus datos personales y elige una contraseña. Confirma tu registro: revisa tu correo electrónico para confirmar tu cuenta y regresa a la página de Teleticket. Busca el evento: inicia sesión en Teleticket y busca el concierto de Shakira. Espera en la cola virtual: una vez en la cola, aguarda tu turno. Cuando sea tu momento, podrás ver las zonas disponibles y sus precios. Selecciona tus asientos: elige la zona y los asientos deseados, luego haz clic en "reservar asiento" y finalmente en "comprar". Finaliza la compra: ingresa los datos de tu tarjeta, completa la compra y descarga tus tickets.

(*) Importante: no compartas tus tickets con terceros para evitar estafas.