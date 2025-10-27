Presidente del JNE sobre postulación de Vizcarra en las elecciones 2026: “Partidos deben evaluar bien sus candidaturas”

Este 31 de octubre es la fecha límite para que los precandidatos de las agrupaciones políticas queden inscritos para las elecciones internas.

Desde Piura, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, hizo un llamado directo a las organizaciones políticas: evaluar con rigurosidad los perfiles de sus candidatos para evitar que queden posteriormente inhabilitados y afecten el proceso electoral.

Burneo brindó estas declaraciones tras ser consultado sobre el caso del expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien mantiene su intención de postular nuevamente al cargo con el partido Perú Primero, pese a estar inhabilitado por una decisión del Congreso.

"A los partidos políticos, en general, a que evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga. Porque eventualmente, si es que, por ejemplo, están inhabilitados o tienen un registro de condenas de primera instancia, cuando los presenten, nosotros calificamos, esas candidaturas no van a pasar y probablemente ya no tengan la oportunidad de poder reemplazarlo"

El presidente del organismo electoral recordó que la normativa vigente y los impedimentos establecidos por ley deben ser analizados previamente por las agrupaciones políticas para no exponer a la ciudadanía a candidatos que luego no puedan asumir un cargo.

El caso de Martín Vizcarra:

A pesar de estar inhabilitado para ocupar cargos públicos, el partido Perú Primero admitió la inscripción de su líder fundador, el expresidente Martín Vizcarra, como precandidato a la primera vicepresidencia en la fórmula presidencial encabezada por su hermano Mario Vizcarra. La segunda vicepresidencia recaería en la militante Judith Mendoza.

El exmandatario acumula tres inhabilitaciones impuestas por el Congreso, derivadas de casos como el Vacunagate, cuando se vacunó de forma oculta contra la Covid-19; sus presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones; y el cierre del Parlamento en 2019.

Vizcarra Cornejo tampoco se encuentra afiliado a Perú Primero, tras las decisiones tomadas por el Legislativo. Este es requisito esencial para postular como parte de una fórmula presidencial conforme lo señala la norma.