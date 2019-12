Alejandro Muñante, candidato al Congreso por Solidaridad Nacional | Fuente: RPP

Alejandro Muñante, candidato al Congreso por Solidaridad Nacional

Contexto: Debate electoral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Fecha de declaración: 13 de diciembre del 2019

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=xJci94FgHnE&t=10s

[15:10-15:25]

ENGAÑOSO

Durante un debate electoral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el candidato al Congreso por Solidaridad Nacional, Alejandro Muñante, cuestionó que las políticas de igualdad de género contribuyan a contrarrestar la violencia contra la mujer, y para defender su posición, dijo lo siguiente: “Ese país, Suecia, donde más se aplica enfoque de género [...] presenta la mayor cantidad de violencia contra la mujer”. Tras revisar los antecedentes del tema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es engañosa.

La declaración específica del candidato de Solidaridad Nacional fue la siguiente: El enfoque de género no sirve para solucionar el problema de la violencia contra la mujer[...]

Y, precisamente ¿ustedes han escuchado sobre la paradoja sueca? Ese país, Suecia, donde más se aplica enfoque de género en todas sus políticas, en un cien por ciento, y paradójicamente es el país donde se presenta la mayor cantidad de violencia contra la mujer. Entonces, el enfoque de género no soluciona ningún problema, más bien lo empeora. Y eso le es funcional para que sigan viviendo del Estado estas organizaciones. Nosotros de llegar al poder, de llegar al Congreso, vamos a erradicar definitivamente ese enfoque de género, justamente por el derecho de las mujeres.

En principio, cabe precisar que Suecia es el país que lidera el índice de igualdad de género con un 83,6% entre los 28 países integrantes de la Unión Europea, según el informe Índice de Igualdad de Género del año 2019. Este documento sostiene que la violencia contra la mujer es también “la consecuencia y causa persistente de desigualdades de género en las áreas de trabajo, salud, dinero, poder, conocimiento y tiempo”. En varios de estos tópicos, las condiciones de las mujeres muestran evidentes mejoras. Por ejemplo, la tasa de empleo a tiempo completo en Suecia pasó del 48% al 59% para mujeres y del 59% al 66% para hombres entre 2005 y 2017. Ello significa la reducción de una brecha entre 8 a 12 puntos.

Ahora bien, contrario a lo afirmado por el candidato Muñante, un estudio de la Fundación Thomson Reuters del 2018 señala que los 10 países más peligrosos a nivel global para las mujeres se ubican en Asia y África, además de Estados Unidos. La India destaca en el primer lugar de la lista, al ser el lugar donde las mujeres están más propensas a ser víctimas de violencia sexual y trabajos forzosos.

La Fundación Thomson Reuters del 2018 señala que los 10 países más peligrosos a nivel global para las mujeres se ubican en Asia y África, además de Estados Unidos. | Fuente: Fundación Thomson Reuters

http://news.trust.org/item/20180612134519-cxz54/

De otro lado, el estudio ‘Women Peace and Security Index’ (WPS) del Georgetown Institute for Women, Peace and Security, publicado en el 2019 en Estados Unidos -el cual mide el indicador de bienestar de las mujeres en 167 países en el mundo-, indica que Suecia alcanzó una puntuación de ‘.879’ sobre cien, es decir, que es uno de los doce mejores países en inclusión, seguridad y justicia para las mujeres. Para este análisis se fijaron directrices como la inclusión económica, social y política, así como la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas, ya sea por daños físicos o agresiones sexuales, de acuerdo a la información de cada país.

El estudio ‘Women Peace and Security Index’ (WPS) del Georgetown Institute for Women, Peace and Security, publicado en el 2019 en Estados Unidos indica que Suecia alcanzó una puntuación de ‘.879’ sobre cien, , es decir, que es uno de los doce mejores países en inclusión, seguridad y justicia para las mujeres. | Fuente: "Women Peace and Security Index"

[https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2019/12/WPS-Index-2019-20-Report.pdf]

En ninguno de los reportes expuestos, Suecia aparece como el país, con enfoque de género, que posea la mayor cantidad de mujeres víctimas de violencia.

Ojo-Publico.com trató de contactar al candidato Alejandro Muñante para solicitarle precisiones sobre su afirmación. Sin embargo, hasta el cierre de edición no recibió respuesta de su parte. En cambio, el área de prensa del partido Solidaridad Nacional precisó a OjoPúblico, que Muñante basó su afirmación en informaciones periodísticas que daban cuenta de estudios académicos sobre el tema, como uno titulado: “Confirman la paradoja nórdica: Suecia tiene índices de violencia de pareja más altos que España a pesar de su mayor igualdad de género”.

Alejandro Muñante basó su afirmación en una información periodística que daban cuenta de estudios académicos sobre la violencia de género. | Fuente: Universidad de Valencia

[https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona/confirman-paradoja-nordica-/suecia-tiene-indices-violencia-pareja-mas-altos-espana-pesar-mayor-igualdad-genero-1285950309813/Novetat.html?id=1286080129356&plantilla=UV/Page/TPGDetaillNews]

El artículo da cuenta de los resultados del estudio “Prevalence of intimate partner violence against women in Sweden and Spain: A psychometric study of the ‘Nordic paradox’”, publicado en mayo del 2019 en la revista PLOS ONE. En esta investigación, los autores aportan evidencia, con base en dos grupos de mujeres encuestadas, acerca de la mayor prevalencia de violencia en parejas en Suecia que en España. Sin embargo, en las conclusiones se indica claramente que el tema es un asunto por investigar. “Las razones que explican los altos niveles de prevalencia de violencia de pareja íntima contra las mujeres en Suecia, a pesar de sus altos niveles de igualdad de género, no se comprenden todavía”, dicen los autores.

Este estudio apunta a desarrollar los hallazgos de otra investigación previa realizada por Enrique García y Juan Merlo, quienes recopilaron evidencias de la llamada “paradoja de los países nórdicos”, es decir, la prevalencia desproporcionadamente alta de violencia contra la mujer pese al alto nivel de igualdad de género en los países nórdicos. En este trabajo, los investigadores citaron que Suecia ocupa el tercer lugar con un 28%, después Dinamarca (32%) y Finlandia (30%) por casos de violencia contra la mujer cometida por sus parejas.

En el apartado ‘Una perspectiva multinivel’, los investigadores plantearon hipótesis que apuntaba a explicar este caso contradictorio: desde el empoderamiento de las mujeres que podría ocasionar una acción agresiva del atacante, así como que las mujeres tienen mayor predisposición a interponer denuncias por violencia en países que han implementado el enfoque de género. No obstante, señalaron que, para abordar el vínculo entre el enfoque de género y la violencia contra la mujer sin sesgos, es necesario un análisis heterogéneo, tomando en cuenta el contexto, individuo, entorno familiar, país, entre otros aspectos. De esta manera, se evitaría una lectura equivocada al simplemente relacionar dos variables distintas.

“Basándose solo en este tipo de análisis es, sin embargo, inadecuado, no solo por el peligro de la falacia ecológica (es decir, inferir que en los países nórdicos [...] más igualitarios son también los más violentos contra las mujeres), sino también porque este tipo de análisis puede ser engañoso [...]", se lee en el documento.

Estudio “Prevalence of intimate partner violence against women in Sweden and Spain: A psychometric study of the ‘Nordic paradox’”, publicado en mayo del 2019 en la revista PLOS ONE. | Fuente: PLOS ONE

[https://drive.google.com/file/d/1gso8Jkq7FMS8jevNyz29y8zBa_DkD-hr/view]

Ahora bien, de acuerdo con el reporte ‘Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden’, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de Suecia del 2018, el Consejo Sueco para la Prevención del Delito (Bra) presentó un informe nuevo sobre las tendencias delictivas hasta el año 2015. En ese sentido, la tasa porcentual de mujeres asesinadas por una pareja representó una caída de al menos un 20% desde principios de la década del 2000. Según las cifras de ese informe, entre los años 90 y la primera década del nuevo siglo la tasa de mujeres fallecidas por casos de violencia doméstica era de 17 casos al año, mientras que entre 2008 y 2013 el promedio bajó a 13 casos al año.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604958/IPOL_IDA(2018)604958_EN.pdf

Incluso, en el informe ‘Global Study on Homicide, Gender-related killing of women and girls’, del 2018, de la Oficina de Naciones Unidas, Europa figura como uno de los continentes con menos mujeres víctimas de asesinato por parte de sus parejas o algún familiar cercano. Esto representa un 0,7% por 100,000 habitantes europeos en el 2017. A diferencia de África, América y Asia, que presentan un alto número de víctimas. El documento explica que la revisión de cifras puede dar lugar a lecturas contradictorias si estas no se realizan con el contexto adecuado. A manera de ejemplo, indica que en el 2015 Suecia obtuvo la tasa más alta de asalto sexual registrados por la policía, mientras que en ese periodo solo se registraron tres denuncias por agresiones sexuales en Tanzania.

El informe ‘Global Study on Homicide, Gender-related killing of women and girls’, del 2018, de la Oficina de Naciones Unidas, Europa figura como uno de los continentes con menos mujeres víctimas de asesinato por parte de sus parejas o algún familiar cercano. | Fuente: ONU

[https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf]

Si bien hay estudios que tratan de comprender el vínculo entre estos indicadores, que efectivamente existen, en ningún caso se ha señalado de manera concluyente que Suecia sea el mayor país con el mayor índice de violencia contra la mujer y/o que esta sea causa o consecuencia directa del enfoque de género.

En función a lo expuesto, la afirmación del candidato de Solidaridad Nacional, Alejandro Muñante acerca de que Suecia, el país donde más se aplica enfoque de género [...], presenta la mayor cantidad de violencia contra la mujer es engañosa.