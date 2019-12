¿Verdadero o Falso?

Javier Altamirano, candidato al Congreso por el PPC | Fuente: RPP

Javier Altamirano, candidato al Congreso por el PPC

Contexto: Entrevista en RPP



Fecha de declaración: 27 de noviembre del 2019

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=n0sk9ADFtOE

[06:10-06:15]

ENGAÑOSO

Durante una entrevista, el candidato al próximo Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC), Javier Altamirano, fue consultado sobre las denuncias de presuntos actos de corrupción durante su mandato en la alcaldía de San Juan de Miraflores (2015-2018), y en ese marco, afirmó lo siguiente: “Nunca he sido denunciado por algo que se haya hecho mal en la gestión [municipal del distrito de San Juan de Miraflores]”. Tras revisar documentación de la Fiscalía, OjoPúblico concluye que esta afirmación es engañosa.

El exalcalde de San Juan de Miraflores hizo la mencionada declaración para indicar que no tiene procesos judiciales pendientes y adujo que las denuncias en su contra fueron realizadas por adversarios políticos. Sin embargo, según informes oficiales, Altamirano registró al menos una denuncia fiscal en agravio de la comuna de SJM durante su gestión.

En julio del 2018, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur formuló acusación penal contra Javier Altamirano y un funcionario del municipio como autor y cómplice, respectivamente, del delito de negociación incompatible. La acusación se basó en que Altamirano, desde su posición como alcalde, habría favorecido a un tercero con un cargo gerencial en la comuna, pese que este no cumplía los requisitos para ocupar el puesto.

Por este hecho, la Fiscalía solicitó 4 años de pena privativa de libertad, el pago de una multa de S/ 2.970 y la inhabilitación por el periodo de 4 años contra el exalcalde.

[https://drive.google.com/open?id=1-GJltYB0pNFyEIwVWbclfSy8GGdvG07E]

De acuerdo a la Fiscalía, el 6 de enero del 2015, el entonces alcalde Altamirano, a través de la resolución de alcaldía N°26-2015, eliminó el requisito que exigía contar con título profesional en ingeniería o arquitectura para ejercer el cargo de Gerente de Desarrollo Urbano del municipio, lo cual supuso la modificación del artículo 16, inciso 3.1, numeral 3 del Manual de Organización y Funciones (MOF). En esa misma fecha, en los primeros días de su gestión, Altamirano nombró en dicho cargo a Wilfredo Alayo Jiménez, un personaje sin secundaria completa y estudios superiores no culminados.

Cabe señalar que, según la Fiscalía, Wilfredo Alayo Jiménez tenía solo 2 años de experiencia laboral en la administración pública, a diferencia de los 3 años que exigía el MOF anterior.

"Dicha designación no se sustentó en niveles de idoneidad profesional o experiencia laboral acreditada, sino más bien únicamente [se habría debido] a un favor político, pues Wilfredo Alayo Jiménez [...] habría apoyado y colaborado en su campaña política a Javier Altamirano Coquis para asumir el cargo de alcalde de la MDSJM”, se lee en el apartado 45 de los fundamentos por el delito de negociación incompatible de la acusación fiscal que fue remitida al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de Lima Sur.

Del mismo documento se desprende que la Fiscalía solicitó 10 años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, una multa de S/ 9.900 y la inhabilitación por 4 años contra Alayo Jiménez, por su actuación como cómplice primario en el delito de negociación incompatible y autor en la imputación de falsedad ideológica.

Acusación fiscal que fue remitida al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de Lima Sur | Fuente: Ministerio Público

El fiscal Richard Cirilo Ruiz acusó también por el delito de falsedad genérica al director de la Institución Educativa Privada ‘Latinoamérica’, Manuel Álvarez Pacheco, por adjuntar declaraciones falsas en las actas consolidadas de evaluación y el certificado de estudios secundarios en favor de Wilfredo Alayo Jiménez. Álvarez designó a un comité conformado por docentes que admitieron no haber participado en la evaluación y negaron trabajar en esa escuela. Por ello, el fiscal solicitó 3 años de prisión y el pago de S/ 2.970 contra Álvarez.

El fiscal Cirilo Ruíz señaló que Alayo Jiménez presentó en su currículum vitae un certificado de estudios falso, emitido el 20 de enero del 2015, para postular a la gerencia del municipio de San Juan de Miraflores. Sin embargo, semanas antes, Alayo ya estaba oficialmente nombrado en el cargo por el exalcalde Altamirano.

“El acusado Javier Altamirano Coquis actuó de manera consciente y voluntaria, en su calidad de alcalde de la MDSJM, designó a Wilfredo Alayo Jiménez como Gerente de Desarrollo Urbano en esa municipalidad, dado que tenía conocimiento de que no tenía título profesional y pese a ello, de que sabía que no cumplía con los requisitos [...], se oficializó su designación en el cargo [...] a partir del 6 de enero del 2015”, indica el numeral 55 del capítulo que sustenta el delito de negociación incompatible en el documento fiscal.

En su declaración indagatoria, Javier Altamirano reconoció que Wilfredo Alayo no contaba con título profesional, pero que decidió asignarle ese puesto porque en su campaña política notó que Alayo tenía conocimientos sobre el distrito de San Juan de Miraflores. Sobre la modificación del MOF, dijo que lo hizo para brindar oportunidades a personas que “consideraba que tenían la capacidad idónea para ocupar esos cargos”.

Acusación fiscal que fue remitida al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de Lima Sur. | Fuente: Ministerio Público

Consultado para esta verificación, el exalcalde y ahora candidato Javier Altamirano reconoció a OjoPúblico la existencia de esta denuncia, pero señaló que había sido interpuesta por actores políticos del distrito de San Juan de Miraflores. También, dijo que no cuenta con procesos judiciales pendientes. “Todas mis denuncias han sido realizadas por personajes que son políticos, la Contraloría no me ha denunciado por haber hecho algo mal en mi gestión”.

Sin embargo, como se ha detallado líneas arriba con base en el expediente judicial 888-2017, la Fiscalía, tras valorar una serie de elementos de convicción que incluyen testimonios, documentos usados por los implicados en la trama y las propias resoluciones del alcalde, lo acusó por el presunto delito de negociación incompatible por actos cometidos en su gestión, y por los cuales en su momento solicitó que se le imponga la pena de 4 años de prisión.

En función a lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación del candidato al Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC) y exalcalde municipal de San Juan de Miraflores, Javier Altamirano, respecto a que nunca ha sido denunciado por algo que se haya hecho mal en la gestión [municipal del distrito de San Juan de Miraflores], es engañosa.