Nidia Vílchez, excandidata presidencial del Partido Aprista Peruano (APRA), aseguró este viernes que dicha agrupación perdió su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, luego de que el Comité Político decidiera retirar su fórmula presidencial y listas parlamentarias de cara a las Elecciones 2021.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Vílchez explicó que tras esta decisión por parte de los dirigentes del partido este pierde automáticamente la inscripción, según la Ley de Partidos Políticos. Agregó que ahora buscarán reinscribir la agrupación con un liderazgo joven.

“Al retirar las candidaturas se pierde automáticamente la inscripción del partido, como lo dice la Ley de Partidos Políticos, entonces será momento para poder reinscribir al APRA, un APRA renovado y justamente teniendo ahora como nuestros líderes a los jóvenes del bicentenario en el APRA y los hay preparados. Nosotros haremos el trabajo que nos corresponde desde atrás, apoyándolos, capacitándolos, como recibimos nosotros en su momento”, dijo.

Pide renuncia de dirigentes

Vílchez consideró que con esta decisión se pierde la oportunidad de plantear sus propuestas de Gobierno al país. Sin embargo, dijo que respalda la medida adoptada por el Comité que dirige Mauricio Mulder, con quien dijo haber trabajado en su candidatura.

Consideró, además, que hubo dirigentes que no han cumplido bien su función y que este proceso de cara a la reinscripción del APRA será oportunidad para que todos los dirigentes actuales den un paso al costado.

“En el trabajo político hemos coordinado con Mauricio Mulder después de la elección y creo que dentro de la profunda reflexión que debemos hacer aquí los dirigentes actuales deben dar un paso al costado y hacer de este proceso (…) El APRA, legado de Haya de la Torre, no merece un final de esta naturaleza, que no es culpa de otros sino tenemos que reconocer también que ha habido quienes no han cumplido bien su función”, dijo.

Retiro de fórmulas

El presidente de la Comisión Política de dicha agrupación, Mauricio Mulder, confirmó este viernes a RPP Noticias el retiro de sus fórmula presidencial para los comicios del próximo 11 de abril. Según explicó, optaron por esto luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazara los pedidos que presentaron para que se les permita culminar la inscripción de sus listas de candidatos al Congreso de la República en Lima, así como en seis regiones del país.

Mulder consideró una "sinrazón burocrática" la decisión del JNE y aseguró que el sistema para la inscripción de candidatos no funcionó de manera óptima y eso les habría perjudicado.

"Realmente tienen una serie de pasos que hacen imposible avanzar de la manera más rápida que uno quisiera y sobre todo cuando se trata de los últimos días de un trámite, en el que se sobrecarga (...) Sería una ingenuidad de nuestra parte que sabiendo que han actuado de una manera punible para sacar al APRA de una manera escandalosa nosotros participemos de un proceso electoral", dijo.