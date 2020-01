El candidato al Congreso, Mauricio Mulder, se pronunció este miércoles sobre el presunto acto racista que tuvo el también candidato Mario Bryce contra su rival de contienda electoral Julio Arbizu.

En declaraciones a RPP Noticias, Mulder consideró que no se trata de un caso de racismo y que Arbizu lo usa para victimizarse, pese a esto, dijo que la acción de Bryce fue de pésimo gusto. Sin embargo, aseguró que el candidato Arbizu en más de una ocasión a través de Twitter lo llamó perro solo para provocarlo.

“Arbizu para provocarme a mí en el Twitter me ha dicho 5 veces perro. ¿Sí es legítimo que me digan perro? Todos los troles del Gobierno, todos mis enemigos haciendo todo tipo de mofas contra mi persona emulándome como un perro, pero el señor por que le dicen que se bañe es víctima de un racismo”, sostuvo.

En esa línea, Mulder sostuvo que actualmente el debate político está desbordado y que la responsabilidad recae en las redes sociales que están distorsionadas y que los usuarios muchas veces se escudan en el anonimato.

“Entonces las cosas en su lugar, se está desbordando el debate y las redes están en realidad distorsionando eso. El debate no puede estar ya en ese nivel y como hay tanto anonimato en las redes, entonces a los políticos no se arrastran a ese tipo de temas y no podemos caer en ese juego”, dijo.