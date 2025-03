Vladimir Meza sobre diligencias a su partido País Para Todos: "Es un ataque directo a la democracia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso el último miércoles 26 de marzo el inicio de diligencias preliminares a raíz de un pedido de declaratoria de ilegalidad al partido País para Todos, en el que milita el cómico Carlos Álvarez.

En Ampliación de Noticias, el presidente de la organización política, Vladimir Meza, manifestó su preocupación por la decisión adoptada por la Fiscalía y que ha generado "incertidumbre no solamente a nivel de nuestros simpatizantes, sino atacando al mismo sistema de partidos políticos ahora que empezamos con el cronograma electoral" con miras a las elecciones generales 2026.

Meza precisó que su agrupación aún no ha sido notificada de la disposición fiscal.

"Lo único que genera esto para nosotros, desde nuestro punto de vista, es un ataque directo a la democracia, contribuye al debilitamiento de la democracia y esto hace que la población cada día más desconfíe no solamente de sus instituciones, sino del proceso electoral venidero", indicó.

El presidente del partido País para Todos señaló que Javier Sulca Cáceres, quien era militante de la desaparecida Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A. N. T. A. U. R. O.) y autor de la denuncia ante la Fiscalía, sería "un instrumento de otro partido o candidato" con propósito "de frenar el crecimiento del partido o tiene la intención de enturbiar este proceso electoral".

"Creo que la Fiscalía de la Nación, en vez de tener los mejores filtros, lo que hace es prestarse al juego de estos individuos de dudosa reputación, que lo único que hacen es pretender contaminar el proceso electoral, que debe ser limpio y transparente", resaltó.

¿Carlos Álvarez será candidato presidencial?

Consultado sobre este punto, Vladimir Meza precisó que el cómico Carlos Álvarez está afiliado a País para Todos y que los candidatos del partido se definirán tras las elecciones primarias programadas para noviembre de este año.

"El señor Carlos Álvarez es un afiliado más. Todavía él no es candidato presidencial o precandidato presidencial porque todavía no pasamos por las elecciones internas. Efectivamente, dentro del sentimiento de los militantes es que el señor Carlos Álvarez se postule como precandidatos a la Presidencia dentro de nuestras elecciones internas, pero todavía eso no se da", expresó.