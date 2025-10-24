Voto digital 2026: Onpe ID, el aplicativo que debes descargar para poder votar digitalmente

Los electores seleccionados que participarían en el voto digital deberán usar la app ONPE ID, un sistema que permite validar la identidad con el DNI electrónico y sugrafar mediante un dispositivo con conexión a internet. Conoce cómo descargarla y los requisitos a tener en cuenta.

De acuerdo con lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en diciembre estará listo el informe de auditoría al sistema del voto digital. Las conclusiones de este documento serán determinantes para decidir si se implementará o no esta modalidad de votación en las Elecciones Generales 2026.

Sin embargo, mientras se determina su aprobación, a partir del 29 de octubre al 13 de diciembre, la ONPE tendrá habilitado un proceso de inscripción digital dirigido a únicamente 11 grupos prioritarios de electores: miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional fuera de su circunscripción (uso obligatorio), peruanos en el exterior, personal del sistema electoral (ONPE, JNE, RENIEC), personal de la Defensoría del Pueblo, personal del INPE, personal de Migraciones, bomberos voluntarios, personal médico y administrativo público y privado. También, los ciudadanos con discapacidad inscritos en CONADIS, ciudadanos del Cercado de Lima donde se instalará la única mesa física de sufragio digital (sede central de la ONPE) y el personal del ministerio de Relaciones Exteriores.

Todos ellos deberán registrarse a través del portal web: votodigital.onpe.gob.pe si deseean voluntariamente sufragar bajo esta modalidad el 12 de abril de 2026.

Así funciona ONPE ID

Una vez registrados, será importante descargar el aplicativo móvil ONPE ID para poder cumplir con el voto. Fernando Zapata Miranda, subgerente de Gobierno Digital e Innovación de la ONPE detalló a El Poder en tus Manos de RPP en qué consiste este software.

"ONPE ID es un aplicativo que verifica tu identidad de forma digital y segura mediante los certificados digitales y el PIN que se encuentran en el DNI electrónico. Esta app no almacena información personal ni datos sensibles, es segura y es un requisito para poder votar digitalmente", aseguró. ¿Y qué se necesita para descargarlo?

Una vez registrados OPEN ID en el padrón del voto digital a través del portal votodigital.onpe.gob.pe es necesario descargar el aplicativo

Esta descarga puede hacerse desde el propio portal web del voto digital o desde las tiendas virtuales como Play Store (para celulares con sistema Android) o App Store (para celulares con sistema iOS)

También es posible hacer la descarga en computadoras con sistema operativo Windows y macOs

Una vez instalados, el sistema de ONPE ID pedirá verificar tanto la clave PIN como los certificados digitales del DNI electrónico.

Luego, desde el 5 de enero hasta el 10 de abril de 2026, estará disponible un módulo de práctica con la simulación de la cédula de votación para que el elector pueda entrenarse en el sufragio digital.

Posteriormente, el aplicativo mostrará la cédula oficial para hacer efectivo el voto. Quienes voten digitalmente tendrán un plazo de 24 horas para emitir su voto: desde las 5:00 pm del sábado 11 de abril hasta las 5:00 pm del domingo 12 de abril de 2026.

¿Qué necesito para usar ONPE ID?

Haberse registrado en el padrón del voto digital a través del portal votodigital.onpe.gob.pe

Contar con el DNI electrónico (DNIe) con los certificados digitales vigentes hasta el 8 de junio de 2026 (día posterior a una eventual segunda vuelta). Para actualizar los certificados debe hacer la gestión en la siguiente dirección del Reniec: https://pki.reniec.gob.pe/ciudadanodigital/dnie/inicio



Tener la clave PIN del DNIe (la que se estableció al tramitarlo) y recordar su contraseña. Si no recuerda su contraseña también deberá actualizarla en esta dirección del Reniec: https://pki.reniec.gob.pe/ciudadanodigital/dnie/inicio

En caso de querer descargar el aplicativo en un smartphone, este debe contar con interfaz NFC (transferencia de datos).

Y en caso de querer descargar el aplicativo en una PC o laptop, debe contar con internet estable y un lector para DNI electrónico.