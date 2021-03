Yonhy Lescano: “No me afecta ni me preocupa con quién voy a pasar a segunda vuelta”

De acuerdo con las últimas encuestas el candidato de Acción Popular tiene el favoritismo de la intención de voto. | Fuente: Andina

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, aseguró este domingo no sentirse preocupado sobre con quién pasaría eventualmente a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, pues todos los sondeos indican que supera en votos a sus rivales.

En declaraciones a RPP Noticias, el exparlamentario sostuvo que no tiene ninguna preferencia respecto al candidato que lo acompañaría en la segunda fase de los comicios. Según precisó las últimas encuestas lo muestran como favorito ante cualquier postulante en ese escenario.

“No tengo preferencias de ninguna clase, no veo a los candidatos. Ahí están los sondeos y en todos por más de la mitad los venzo en segunda vuelta a todos los candidatos, de tal manera que no me afecta ni me preocupa con quién voy a pasar a segunda vuelta”, dijo.

Favoritismo en encuesta

Yonhy Lescano indicó que el primer lugar de la intención de voto podría hacer que gane las Elecciones Generales 2021 en primera vuelta. Con ese fin, el candidato sostuvo que continúa su trabajo proselitista.

“Yo estoy trabajando como siempre lo he hecho el pueblo de Perú me conoce, estoy mirando hacia adelante haciendo mis propuestas obrando honradamente como siempre lo he hecho y está en manos de los peruanos”, señaló.

“Voy primero en las encuestas y si eso sigue sucediendo pasaré a la segunda vuelta con el voto popular o quién diría capaz ganamos en primer vuelta. Eso depende de la gente”, añadió.

Sobre posibilidad de postergar elecciones

Al ser consultado sobre la posibilidad de postergar los comicios como en Chile, donde el Gobierno planteó postergar las elecciones constituyentes por un rebrote de la COVID-19, Yonhy Lescano manifestó que el proceso electoral se enturbiaría. Agregó que la situación de la pandemia en nuestro país no es la misma que en otros, pero que habría que evaluarla.

“De tal manera que creo que en estos momentos hay condiciones para hacer el proceso electoral, porque si no se va a enturbiar el mismo y habría que ver si más adelante hay una cuestión inmanejable, uno no va a ser loco de decir que sigan las elecciones, sino que tiene que preferir la vida y la salud de todos los peruanos, pero en estas condiciones no hay esta situación”, manifestó.

