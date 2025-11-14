Ántero Flores Aráoz sobre las marchas contra Manuel Merino: "Fue una ventana para salir del enclaustramiento por la pandemia"

A cinco años de la movilización contra el entonces presidente Manuel Merino, el expresidente del Consejo de Ministros afirmó no arrepentirse de formar parte de esa gestión.

Ántero Flores Aráoz, expresidente del Consejo de Ministros, aseveró, a cinco años de la marcha del 14 de noviembre del 2020 contra el entonces mandatario Manuel Merino, que dicha movilización fue usada por la población para volver a las calles en un momento en que se vivía la pandemia del nuevo coronavirus.

"Era una ventana para salir del enclaustramiento de la pandemia. La gente salió pese a la emergencia y las disposiciones de salubridad que te obligaban a mantenerte en tu domicilio, y que si había alguna reunión tenían que pedir autorización, que tenías que estar a metros de distancia y con mascarillas... [la marcha] se prestó para que hubieran infiltrados que fueron los que crearon los problemas", afirmó en entrevista para el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

Flores Aráoz negó que se arrepienta de haber formado parte del Gabinete que organizó Merino. En ese sentido, manifestó que se pudieron haber realizado varias cosas para el país, pero el tiempo fue muy corto, pues el Gobierno duró apenas cinco días.

"Cuando a uno le piden prestar servicios al país y en momentos sumamente difíciles, uno tiene que estar presente. Yo no rehúyo responsabilidades y he tenido responsabilidades muy grandes... [sobre las marchas] hubo circunstancias de todo y motivaciones de todo tipo", añadió.

La muerte de Inti y Bryan

La marcha contra Manuel Merino el 14 de noviembre del 2020 se dio en medio del descontento de la población por su asunción como jefe de Estado, luego de que el Congreso aprobara unos días antes la vacancia de Martín Vizcarra.

En dicha movilización se dieron enfrentamientos entre el personal de la Policía Nacional y manifestantes. En aquella jornada se conoció la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Un día después de aquella movilización, Merino anunció su renuncia a la Presidencia de la República y el cargo fue asumido por Francisco Sagasti.