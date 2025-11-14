INPE realiza megaoperativo simultáneo en penales a nivel nacional

El megaoperativo inició a las 3:00 p.m. y cuenta con la participación del Grupo de Operaciones Especiales del INPE.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lleva a cabo un megaoperativo simultáneo en 68 penales del país, en el marco del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno para mitigar los índices de extorsión y de crimen organizado.

El presidente del INPE, Iván Paredes, indicó que se realiza una requisa extraordinaria a nivel nacional, en la que participa el personal del Grupo de Operaciones Especiales de la institución.

“Lógicamente seguimos los lineamientos que de un momento trazó el presidente Jerí al dictar los operativos desde un principio en el estado de emergencia”, declaró el funcionario.

Paredes Yataco acotó que el megaoperativo se realiza en los penales de Lurigancho, Castro Castro, Cochamarca, Yanamayo y otros a lo largo del país.

🚨 El INPE informa sobre la realización de un megaoperativo simultáneo a nivel nacional, en todos los establecimientos penitenciarios del país. pic.twitter.com/13UdHfPbav — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) November 14, 2025

Desde julio hasta la fecha, se han realizado cerca de 2 761 requisas en los establecimientos penitenciarios, por lo que las autoridades han logrado incautar 775 celulares, 2 951 armas punzocortantes, entre otros objetos prohibidos.

“El INPE viene enfocando todos sus esfuerzos en la seguridad de los penales, realizando día a día requisas en las 68 cárceles a nivel nacional y dándole prioridad a este ámbito…”, se lee en un comunicado de la institución.