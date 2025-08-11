Últimas Noticias
Cancillería sobre bandera colombiana izada en Santa Rosa de Loreto: "Distrae los esfuerzos de cooperación"

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El hecho "no contribuye a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona", señaló la Cancillería mediante un comunicado oficial.

Estado
Cancillería precisó que este tipo de acciones son contraproducentes en relación con los esfuerzos de cooperación entre ambos países limítrofes.
Cancillería precisó que este tipo de acciones son contraproducentes en relación con los esfuerzos de cooperación entre ambos países limítrofes. | Fuente: Iván Yovera

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó de "innecesario" el izamiento de una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa de Loreto.

Al respecto, precisó que este tipo de acciones son contraproducentes en relación con los esfuerzos de cooperación entre ambos países limítrofes.

"Acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas de ambos países", se puede leer en el documento.

Asimismo, se indica que el hecho "no contribuye a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona".

Cancillería precisó que este tipo de acciones son contraproducentes en relación con los esfuerzos de cooperación entre ambos países limítrofes.
Cancillería precisó que este tipo de acciones son contraproducentes en relación con los esfuerzos de cooperación entre ambos países limítrofes. | Fuente: RPP

Tres embarcaciones colombianas estaría involucradas en el izamiento de la bandera colombiana

Esta mañana, en Ampliación de Noticias de RPP, Iván Yovera, exalcalde de Santa Rosa de Loreto, señaló que tres embarcaciones colombianas habrían participado en el acto, lo que consideró una provocación.

Además, mencionó que en el momento se encontraban en zozobra, "pendiente de lo que estos personajes vienen realizando como un tipo de provocación en nuestra localidad".

Posteriormente, relató que había intentado comunicarse con diversas autoridades. No obstante, solo había obtenido respuesta del Ejército.

Cancillería Ministerio de Relaciones Exteriores

