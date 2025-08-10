Últimas Noticias
Denuncian que cuatro ministerios gastan miles de soles en coffee break y almuerzos

De izquierda a derecha. Los ministerios de Educación, Interior, Relaciones Exteriores y Salud.
De izquierda a derecha. Los ministerios de Educación, Interior, Relaciones Exteriores y Salud. | Fuente: Andina
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Según una investigación periodística, la Cancillería desembolsó más de S/22 000 en un coffee break y un almuerzo por el 35 aniversario del Perú como parte consultiva del Tratado Antártico.

Al menos cuatro ministerios realizaron gastos excesivos en servicios de coffee break, almuerzos y refrigerios, con montos que van desde S/2 000 hasta más de S/20 000, según una investigación de Panorama.

El dominical expuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores, presidido por el canciller Elmer Schialer, es uno de los sectores donde más se ha gastado por esos servicios.

Por ejemplo, el programa periodística señaló que la Cancillería desembolsó S/22 500 en un coffee break y un almuerzo por el 35 aniversario del Perú como parte consultiva del Tratado Antártico. También se encontró un gasto de S/2 790 para un almuerzo protocolar para diez personas.

Mientras tanto, en el Ministerio de Educación, liderado por Morgan Quero, se encontraron contratos por S/8 700, S/8 992 y S/14 500 para el servicio de coffee break; así como un gasto por S/32 000, que incluyó el alquiler del local y el equipo de sonido.

Asimismo, Panorama denunció que el Ministerio de Salud continúa gastando miles de soles a pesar de que su titular, César Vásquez, anunció que no se considerará los refrigerios en los gastos de la institución durante capacitaciones.

Y es que se encontró que el sector Salud pagó S/18 200 por un almuerzo y un coffee break.

En el Ministerio del Interior, a cargo de Carlos Malaver, se encontró el requerimiento de refrigerios que incluyeron alistas bouchet, mini pies de manzana, infusiones, entre otros alimentos.

Ministerios se pronuncian tras reportaje

A través de un comunicado, la Cancillería respondió que los gastos efectuados en atenciones oficiales responden estrictamente al cumplimiento de las funciones esenciales del sector, en el marco de la política exterior del Perú y de las normas de protocolo y ceremonial de Estado.

Por su parte, el Ministerio de Educación indicó al dominical que los gastos se dieron conforme a las normas de austeridad y transparencia, y que los servicios se realizaron durante jornadas de trabajo y capacitación a especialistas del sector a nivel nacional.

El excanciller Javier González-Olaechea Franco, calificó de "provocadora" la afirmación del presidente colombiano, Gustavo Petro, que dijo que el Gobierno de Perú ha "copado" un territorio de su país en la Amazonía y, además, sostuvo que Perú supuestamente violó el Protocolo de Río de Janeiro que se puso fin a la guerra de los dos países entre 1932 y 1933. En declaraciones a Ampliación de Noticias, González-Olaechea Franco recalcó que la frontera entre Perú y Colombia está definida por el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y complementada por el tratado de Río de Janeiro de 1934. El exministro dijo que Petro solo busca recuperar el respaldo que ha perdido en su país.
