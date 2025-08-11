Reacciones en el Congreso por bandera colombiana izada en el distrito de Santa Rosa de Loreto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Williams: "Puede que algún sinvergüenza haya hecho tal cosa" | Fuente: Congreso

En medio de tensiones diplomáticas, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, calificó como una "afrenta" el izamiento de la bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa de Loreto y criticó al presidente de dicho país, Gustavo Petro, instándolo a respetar la soberanía peruana.

"Decirle muy claramente al señor Petro que no se pase de la raya. Los colombianos violentan nuestro espacio aéreo, si no colocan su bandera en territorio nacional. Eso evidentemente es una afrenta, es una agresión que el Perú no puede permitir. Y decirle bien clarito al señor Petro que pare, que no se le ocurra cruzar el Rubicón, porque va a encontrarse con un pueblo que está dispuesto a defender su soberanía con sudor, con lágrimas y con sangre", manifestó.

José Williams: "Puede que algún sinvergüenza haya hecho tal cosa" | Fuente: RPP

José Williams: "Puede que algún sinvergüenza haya hecho tal cosa"

En tanto, el congresista José Williams solicitó la identificación de las personas a bordo de tres embarcaciones colombianas que habrían participado en el acto.

Asimismo, sugirió que el izamiento de la bandera podría tratarse de una provocación, aunque también consideró la posibilidad de que "algún sinvergüenza" haya cometido el acto de manera intencional.

"Puede ser un acto de provocación, si es que lo han hecho ellos, los colombianos. Yo tengo mis dudas al respecto. Puede ser que sea una persona pagada, algún sinvergüenza que ha hecho tal cosa. Y que obviamente recibe el rechazo de toda la isla de Chinería", aseveró.

José Jerí: "Que Petro siga dando sus mensajes delirates"

En tanto, el presidente del Congreso, José Jerí, calificó de "delirantes" las declaraciones de Gustavo Petro y mencionó que no habría motivos para hacerle caso.

"La presidenta ya mandó un mensaje claro de que no hay ningún tipo de disputa. Haríamos mal en hacer más caso de lo debido a alguna acción concreta del presidente Petro. Debemos estar concentrados en otro tipo de agenda y que él siga dando sus mensajes delirates", enfatizó.