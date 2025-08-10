Operadores turísticos en Santa Rosa y Leticia se ven afectados por reciente tensión diplomática entre Perú y Colombia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reciente impasse diplomático entre Perú y Colombia viene afectando al turismo en ambos países en la frontera. A la reducción de ventas, se le ha sumado la desconfianza entre turistas que cruzan la zona fronteriza para visitar la ciudad colombiana de Leticia, así como el distrito de Santa Rosa de Loreto, según informaron los vendedores de artesanías y operadores turísticos de la zona.

Alex Uribe, un artesano colombiano, fue consultado por RPP y manifestó su preocupación por las discrepancias entre ambos países. Asimismo, asegura que el sector turismo es el más afectado en el espacio colombiano.

"Somos países hermanos y que estamos todos beneficiándonos de ciertos elementos y productos que nuestros países se unen para una hermandad (...) Somos hermanos y podemos ayudarnos entre los países vecinos y podemos trabajar unidos", expresó.

En tanto, los propietarios de hospedajes en Santa Rosa de Loreto indicaron que el flujo de turistas ha bajado, a pesar de que se encuentran en temporada alta por el verano amazónico.

Por su parte, los dueños de restaurantes también mostraron su preocupación, pues son los espacios más concurridos por extranjeros, quienes ven en la gastronomía peruana una opción para visitar la frontera peruana.

Los ciudadanos de ambos países esperan que las discrepancias se solucionen de manera diplomática, sin generar preocupación en las personas que radican en la zona fronteriza, quienes afirman que existe una hermandad.