Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Operadores turísticos en Santa Rosa y Leticia se ven afectados por reciente tensión diplomática entre Perú y Colombia

Tensión diplomática entre Perú y Colombia ha afectado a operadores turísticos en Santa Rosa y Leticia
Los ciudadanos de ambos países esperan que las discrepancias se solucionen de manera diplomática. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Propietarios de hospedajes y restaurantes en la zona fronteriza entre Perú y Colombia manifestaron que sus negocios se han visto afectados, pese a la temporada alta por el verano amazónico.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Loreto
00:00 · 01:46

El reciente impasse diplomático entre Perú y Colombia viene afectando al turismo en ambos países en la frontera. A la reducción de ventas, se le ha sumado la desconfianza entre turistas que cruzan la zona fronteriza para visitar la ciudad colombiana de Leticia, así como el distrito de Santa Rosa de Loreto, según informaron los vendedores de artesanías y operadores turísticos de la zona.

Alex Uribe, un artesano colombiano, fue consultado por RPP y manifestó su preocupación por las discrepancias entre ambos países. Asimismo, asegura que el sector turismo es el más afectado en el espacio colombiano.

"Somos países hermanos y que estamos todos beneficiándonos de ciertos elementos y productos que nuestros países se unen para una hermandad (...) Somos hermanos y podemos ayudarnos entre los países vecinos y podemos trabajar unidos", expresó.

En tanto, los propietarios de hospedajes en Santa Rosa de Loreto indicaron que el flujo de turistas ha bajado, a pesar de que se encuentran en temporada alta por el verano amazónico. 

Por su parte, los dueños de restaurantes también mostraron su preocupación, pues son los espacios más concurridos por extranjeros, quienes ven en la gastronomía peruana una opción para visitar la frontera peruana.

Los ciudadanos de ambos países esperan que las discrepancias se solucionen de manera diplomática, sin generar preocupación en las personas que radican en la zona fronteriza, quienes afirman que existe una hermandad.

Te recomendamos

Informes RPP

Isla Santa Rosa: La entrada oriental del Perú que sigue lejana del Estado

En 2022, en plena pandemia de la Covid 19, RPP fue el primer medio de comunicación en llegar a Isla Santa Rosa, localidad de la región Loreto, en la frontera con Colombia y Brasil, para conocer las necesidades y demandas de un pueblo que se siente abandonado por el Estado. Dos años después de este primer contacto, un equipo periodístico de RPP regresó a la isla y corroboró que la situación casi no ha cambiado. Se lo contamos en el siguiente informe.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Loreto Isla Chinería

Más sobre Loreto

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA