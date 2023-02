Álvaro Henzler es vocero de la Coalición Ciudadana. | Fuente: RPP

El vocero de la Coalición Ciudadana, Álvaro Henzler, lamentó que el Congreso no se haya puesto de acuerdo en el adelanto de elecciones generales, adoptando una posición contraria a las exigencias de la ciudadanía. Sin embargo, precisó que se debe continuar insistiendo para que se den cuenta de que es una de las salidas a la crisis política que se vive en nuestro país.

"Es muy lamentable que a pesar de un consenso tremendamente mayoritario de la ciudadanía y el país, exigiéndole a quienes nos representan que voten por un adelanto de elecciones en el menor plazo posible, no haya sido posible ponerse de acuerdo, a pesar de haber extendido varias veces la legislatura, y a pesar de haber extendido varias fórmulas viables para un adelanto de elecciones. Es lamentable que el Congreso se ponga una vez más de espaldas a la ciudadanía", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"En marzo nuevamente se pone en agenda, ha regresado a la Comisión de Constitución y hay que seguir insistiendo desde la ciudadanía para hacerle ver al Congreso que una de las salidas a esta crisis es que haya un adelanto de elecciones para una renovación de las autoridades", agregó.





Reformas necesarias



Por otro lado, Henzler mencionó que no se debe dejar de lado una serie de reformas necesarias, tanto constitucionales como legales, que complementen el adelanto de elecciones.

"Creemos que hay dos elementos de reforma que es importante que ojalá, a pesar de que no lo han hecho en los últimos meses, en marzo lo puedan realizar. Lo primero es un grupo de reformas políticas mínimas e indispensables, algunas de las cuales están ya en discusión en el Congreso, como modificar el 117 (de la Constitución) para que presidentes en ejercicio que comentan delitos muy graves puedan ser destituidos. Otras es no permitir que condenados por delitos muy graves como terrorismo, narcotráfico, corrupción no puedan hacer vida política y vida pública. Muchas de esas reformas han estado en discusión en el Congreso, pero no han llegado a un consenso", señaló.

"Hay otro grupo de reformas importantes no a nivel constitucional, sino legal, que son las reglas electorales para permitir la participación de partidos políticos. Si queremos un escenario nuevo, necesitamos nuevas reglas y nuevos actores. Ya ha habido un par de partidos declarados como inscritos para participar en la vida política nacional, pero lo cierto es que hay una serie de restricciones demasiado burocráticas y estrictas para poder participar en la vida política", finalizó.