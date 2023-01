Fernando Tuesta consideró que eliminar el voto de confianza puede romper el equilibrio de poderes | Fuente: RPP

El expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política Fernando Tuesta se refirió a la reforma política que se tiene que dar en el Congreso de cara al adelanto de elecciones en 2023. Ante ello, Tuesta consideró que si lo único que se ha votado hasta el momento es la eliminación de la cuestión de confianza, el Legislativo estaría rompiendo con el equilibro de poderes.

"Una cosa es lo que uno desea y otra lo que está ocurriendo en quienes tienen que hacer la reforma. Y ayer ha habido un elemento a considerar. Nuevamente el Congreso está llevando una mala discusión, para empezar, la carreta delante de los bueyes. O sea la primera votación que tenemos es intentar eliminar la cuestión de confianza, cosa que yo estoy a favor. Pero si solamente colocas eso, lo único que estás haciendo es desbalancear el equilibrio de poderes a nivel constitucional", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, consideró que existe un panorama poco auspicioso, ya que parece no haber voluntad en el Parlamento de llevar adelante las reformas necesarias.

"La verdad es que el horizonte en términos de reforma es, desde mi punto de vista, poco auspicioso. Entonces vamos a ir a una elección con representantes que nacen de reglas no reformadas. Pero nuevamente estamos en una situación no solo excepcional, sino una situación en donde se restringen mucho las posibilidades. Hemos discutido muchas veces que queremos reformas, pero no vemos en la acción del Congreso algo que vaya a salir de allí de manera positiva", manifestó.

"¿Este Gobierno y este Congreso tienen combustible para 18 meses?"

Por otro lado, Tuesta cuestionó que las actuales autoridades puedan quedarse hasta julio de 2024, ya que, debido a la crisis política, se trataría de un plazo excesivo.

"Hay varios temas que se juntan. En primer lugar, el tema de los plazos, que es fundamental para canalizar el conflicto social y político que tenemos por delante. Se requiere efectivamente fecha cierta. Y no existe. La fecha que ha votado el Congreso es abril del 2024. Creo que el tema del plazo está mal planteado porque en realidad debiéramos de fijar la fecha del inicio del nuevo Gobierno y nuevo Congreso. (Si es el 28 de julio de 2024), tenemos casi 18 meses por delante. Entonces la pregunta es: ¿Este Gobierno y este Congreso tienen combustible para 18 meses ante esta difícil circunstancia y contexto? Muchos han planteado que es demasiado tiempo. En los tiempos peruanos, es un larguísimo plazo", expresó.

"Entonces se dice que en 2023. ¿Cómo conjugar esta necesidad de adelanto lo más posible versus el tiempo requerido para reforma política y ampliar la oferta electoral? No se puede todo a la vez. Entonces si la premura es el adelanto de elecciones, yo proponía que se puede entregar o nacer un nuevo gobierno juramentando el último día de este año. Si eso es así, ¿cuándo se podría plantear la primera vuelta? El domingo 15 de octubre. Y la probable segunda vuelta el domingo 26 de noviembre", agregó.





Cronograma de adelanto de elecciones

Además, el también politólogo presentó Fernando Tuesta presentó un esquema para que el nuevo gobierno tome la poste antes de finalizar el año.

"Dentro del marco establecido, la ley sostiene que, entre la primera vuelta, que sería el domingo 15 de octubre, y la inscripción de candidaturas son 110 días, vale decir el 26 de junio. Entonces, hay desde ahora hasta el 26 de junio un espacio de casi medio año para ampliar la oferta electoral", mencionó.

"En este momento hay 12 partidos que tienen inscripción vigente, de los cuales 10 están en el Congreso y dos nuevos. Y hay 15 a la espera de inscribirse. Entonces hay un tiempo y probablemente algunos otros podrían hacer uso de este tiempo. Yo diría que este cronograma es un cronograma intermedio, porque podríamos adelantar todo lo que estoy diciendo, pero eso va contra ampliar la oferta", finalizó.

Fernando Tuesta presentó un posible cronograma de elecciones 2023 | Fuente: RPP