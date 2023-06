Harold Forsyth: Si se promulga ley sobre despacho remoto, Dina Boluarte perdería "su calidad de presidenta constitucional"

Estado "La Constitución solo puede modificarse a través de dos legislaturas", aseveró

"La Constitución solo puede modificarse a través de dos legislaturas", aseveró. | Fuente: Andina

El exembajador del Perú en Washington y la OEA, Harold Forsyth, refirió que no existe manera de que entre en vigencia el proyecto para que la jefa de Estado, Dina Boluarte, despache de manera remota desde el extranjero.

En Ampliación de Noticias, el diplomático precisó que se necesita una reforma constitucional y no solo una modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En caso contrario, advirtió, Boluarte Zegarra perdería su condición de presidenta constitucional.

"Si la presidenta Boluarte promulga esta ley y se publica en El Peruano, desde el día siguiente de su promulgación la señora Boluarte pierde su calidad de presidenta constitucional. Esto, básicamente porque se pretende, mediante esta ley cambiar la Constitución de la República, a través de una ley. Y eso es algo absolutamente inconstitucional. Nunca ha pasado esto en la historia del Perú. Esto no lo hizo ni [Alberto] Fujimori", declaró.

"La Constitución solo puede modificarse a través de dos legislaturas, como señala la misma Constitución. Y en este caso una ley no puede modificarla, de ninguna manera (...). Seguramente de acuerdo a la visión de Gobierno es importante que viaje. Pero no hay ninguna razón posible o imaginable para que se pueda cambiar la Constitución mediante una ley", agregó.

"La imagen del Perú va a cambiar cuando expliquen las muertes de esos compatriotas"

Por otro lado, Forsyth mencionó que se tendría que esperar a que el proyecto sea aprobado en una segunda legislatura y que el tiempo que ello implique no va a cambiar la percepción del Perú en el mundo. Al contrario, esto solo cambiaría cuando se den explicaciones sobre los fallecidos durante las protestas contra Dina Boluarte.

"No puede existir ninguna razón para violar la Constitución. No hay ninguna causa que lo justifique. Se trata simplemente de esperar unas semanas, de modo que en agosto el asunto pueda estar resuelto. No por una necesidad urgente se va a violar la Constitución, porque si se procede así, mañana la Constitución puede ser violada por cualquier cosa", aseveró.

"Tampoco nadie va a pensar que por un desplazamiento de dos días al extranjero se va a cambiar la imagen del Perú. No funcionan así las cosas en el mundo. La imagen del Perú se va a cambiar cuando el Perú acometa el tema de los derechos humanos y dé explicaciones sobre qué pasó con las muertes de esos compatriotas", finalizó.