Los primeros seis meses de Dina Boluarte: analistas políticos cuestionan gestión de la presidenta

Gobierno "Es un gobierno precario, lo que hemos escuchado es un check list de supuestos logros que no ha tenido mayor atractivo", dijo Mabel Huertas sobre gestión de Dina Boluarte.

La periodista y analista política Mabel Huertas, junto con el politólogo y profesor universitario Carlos Meléndez, realizaron un análisis sobre el balance que brindó la presidenta Dina Boluarte respecto a sus primeros seis meses de gestión.

"Es un gobierno precario. Lo que hemos escuchado es un checklist de supuestos logros que no ha tenido mayor atractivo. Una vez más vemos cómo el Gobierno de Dina Boluarte no sabe gestionar las comunicaciones y no sabe generar una narrativa propia para provocar una empatía con la población (...) Hay un 82 % de personas que quiere regresar a las urnas, que no la quiere como presidenta. Vamos a la encuesta de desaprobación, tiene un 15 % o 16 % y va bajando punto a punto cada mes", indicó Huertas en Enfoque de los Sábados.

Asimismo, afirmó que "las cosas no están bien". "No es un buen escenario por más que el primer ministro (Alberto) Otárola, en el extranjero, diga lo contrario. Es un Gobierno que gobierna pensando llegar al 2026 porque sabe que después de ello la justicia podría pasar factura porque hay una investigación en el Fiscalía por violación a los derechos humanos", sostuvo.

Carlos Meléndez, por su parte, señaló que "es un Gobierno que ha decidido gobernar para una minoría, gobierna para un 15 % que la aprueba y que está de acuerdo con la forma como el Estado ha reaccionado a las protestas sociales de inicios de este año y que no cree en lo que dicen los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claramente, es un Gobierno que ha decidido solamente representar a un 15 % de la población".

"Es lamentable que no se piensa en una gestión que pueda llevar adelante el procesamiento de intereses y demandas más plurales, más generales", agregó.

En ese sentido, la periodista y también analista política dijo que, para eso, "uno tendría que gobernar de cara hacia la población y no negando que es lo que está sucediendo. Hay disconformidad, hay un asunto político irresuelto en el sur del país, se ha optado por esconderlo debajo de la alfombra, pero está ahí, está latente".

Por otro lado, los integrantes del grupo de análisis político 50+1 coincidieron en afirmar que el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, son dos figuras del actual Gobierno muy cuestionadas y desgastadas.

"En este momento tiene una ministra sumamente cuestionada que se resiste a salir del cargo y que sería totalmente válido poder refrescar ese puesto. El del primer ministro también, pero es una persona totalmente de confianza (de Dina Boluarte). Es una persona que en un principio, si hubiese habido una mejor lectura política, quizás no lo hubiese ascendido a primer ministro porque recordemos que cuando él fue ministro de Defensa, de alguna manera fue responsable también de lo que sucedía en el sur del país y las muertes que hoy lamentablemente nos mantiene en el ojo público internacional", detalló Huertas.

Mientras que Meléndez añadió, que "Otárola es el principal activo y pasivo del Ejecutivo. Es un personal de alta confianza, fue abogado de la presidenta y uno a veces duda si sigue siedo abogado de la presidenta o actúa como presidente del Consejo de Ministros. Cuántas muertes en Puno y otras partes del país se hubiesen evitado con su renuncia. Es una pregunta que merecemos hacernos".