Hernando Cevallos, miembro del equipo técnico de Perú Libre. | Fuente: Andina

El integrante del equipo técnico de Perú Libre, Hernando Cevallos, dijo este sábado que el objetivo del próximo gobierno es incrementar el ritmo de vacunación contra la COVID-19 al remarcar que "no habrá borrón y cuenta nueva".



En entrevista con TVPerú Noticias, Cevallos señaló que hay estudios que indican que una tercera ola podría llegar en setiembre, por lo que corresponde adoptar todas las previsiones posibles en un muy corto tiempo.

"Necesitamos tener vacunados a un porcentaje importante frente a una tercera ola, esto nos obliga a tener en agosto una intensa campaña de vacunación y asegurar que en la primera quincena tengamos todo listo", refirió.

Según afirmó, lo avanzado a la fecha será intensificado. "Estamos obligados a incrementar el ritmo de vacunación", comentó al mencionar, por ejemplo, la necesidad de duplicar las 2,500 brigadas que hay a la fecha.

Se mantendrá lo necesario



Lo que sea necesario conservar en el tema técnico, se conservará, aseguró Cevallos. "No es que entra un gobierno y deshace lo anterior, ese no puede ser el criterio, mucho menos en una pandemia", agregó.

No se trata de hacer "borrón y cuenta nueva" sino tomar lo que se tiene e intensificarlo para la campaña de vacunación, dijo Cevallos, quien precisó que aquí no puede haber cálculo político.

Una de las acciones a trabajar, adelantó, será garantizar que los contratos CAS del personal médico que batalla contra el COVID-19 se mantengan.



Vacunas "negociadas y adquiridas"

Lla presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, destacó en entrevista en Enfoque de los sábados de RPP que el saliente gobierno de transición y emergencia ha suscrito contratos con diferentes laboratorios que permiten garantizar 80 millones de dosis vacunas contra la COVID-19 hasta fin de año, pese a que el Perú inició tarde estas negociaciones debido a la crisis política que sacudió al país el 2020.

La representante del Poder Ejecutivo expresó su incomodidad por algunas dudas generadas por el próximo gobierno durante el proceso de transferencia por la cantidad de vacunas con las que cuenta el Perú. Al respecto, recordó que cada vez que llega un lote de vacuna al país, un ministro acude al aeropuerto para recibirlo con la finalidad de que "la ciudadanía vea que las dosis llegan progresivamente".

"El próximo gobierno debería sentirse de que no va a tener que ni negociar ni adquirir vacunas, porque ya están negociadas y adquiridas. Lo que pasa es que (la preocupación) tiene que ver con la desconfianza, que reina en nuestro país y las personas que empezaron a emitir opiniones haciendo dudar de la existencia de dosis de vacuna, creo que reflejaban esta desconfianza", señaló.



"A mí no me gusta salir a aclararle a la gente y, sobre todo, ser tan contundente, pero en este caso no podemos permitir que se desinforme a las personas porque la gente tiene una expectativa en la vacuna. Yo todas las semanas voy a los vacunatorios y no sabe la energía, la expectativa, ilusión y esperanza que recibo", agregó.