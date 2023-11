Josué Gutiérrez: "Muchos de los que brindan sus servicios profesionales a la Defensoría son conocidos míos"

Estado El defensor del Pueblo indicó que Juan Gonzáles Hidalgo, personero legal de APP, fue designado por él como funcionario de confianza

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció sobre la reciente denuncia periodística que da cuenta de que 7 conocidos suyos obtuvieron contratos con la Defensoría del Pueblo, por un monto total de S/144 mil.

Como se recuerda, un reportaje del diario El Comercio reveló que sus 7 allegados obtuvieron órdenes de servicio en la entidad tras reunirse con él. Tal sería el caso de Hugo Sánchez, extrabajador de la bancada de Perú Libre; Juan Gonzales Hidalgo, quien fue personero legal de Alianza para el Progreso (APP); o Mario Dávalos Andrade que obtuvo órdenes de servicios por S/21 mil, pese a no tener estudios registrados en la Sunedu.

Al respecto, Gutiérrez Cóndor indicó que "muchos" de sus conocidos trabajan actualmente en la Defensoría del Pueblo, porque siguieron un proceso de postulación y ninguno fue requerido por su despacho.

"Hay muchos de los que están brindando sus servicios profesionales a la entidad que son conocidos míos, muchos. Amigos no, sino conocidos míos, de los cuales ninguno ha tenido una orden de servicios de mi despacho o requerimiento de mi despacho, eso ha quedado clarito", sostuvo en la 'Rotativa del Aire'.

“Los órganos de línea, las adjuntías y la parte administrativa tienen una directiva. (Por) esta directiva hace los requerimientos de los servicios a los cuales cualquier ciudadano puede brindar, sea conocido o no conocido. Una de las fórmulas quizá para evitar (esto) es prohibir que todo conocido mío postule o ingrese a brindar sus servicios a la entidad, creo que eso sería un acto de discriminación”, agregó.

"Todos cumplen los requerimientos"

Consultado acerca de la contratación de Mario Dávalos pese a no registrar estudios superiores en la Sunedu; o la de Hugo Sánchez, que antes había postulado a la Defensoría, pero no obtuvo el cargo por falta de méritos académicos, pero que sí fue contratado en su gestión, Gutiérrez Cóndor aseguró que verificó que todos cumplían con las exigencias del perfil.

"Yo hice las averiguaciones del caso con todos ellos y puedo decir con tranquilidad que todos han seguido el proceso que dice la directiva, número uno; y segundo, el cumplimiento de sus entregables no es de un mes o dos, sino de varios meses”, aseveró.

"Se respetan los cargos, hay una directiva, hay funcionarios responsables y ellos me han dicho que se ha seguido prolijamente todo el sistema de evaluación, selección, para el cumplimiento de los entregables", añadió.

Asimismo, señaló que, si alguien hubiera sido contratado sin cumplir el perfil, entonces se habría incurrido en algo "irregular", pero descartó que ese sea el caso.

"Si no tienen los requisitos sería irregular, y que yo sepa no es que no se cumplió los requisitos, es más, hay entregables, servicios que se brindan, y naturalmente tiene que cumplir porque si no sería irregular", destacó.

Finalmente, descartó que la contratación del personero legal de APP sea parte de "la cuota" de ese partido en la Defensoría, sin embargo, indicó que el cargo al que designó a Juan Gonzáles es de confianza.

“Se ha insinuado que el presidente del partido, César Acuña, ha hecho la recomendación. Yo lo dejo como una insinuación, pero no es verdad. Yo lo llego a conocer a resulta de la entrega de un informe que hizo él y me pareció correcto su curriculum y lo invité a participar como funcionario de confianza", puntualizó.