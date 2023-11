Manuel Rodríguez Cuadros señaló que viaje de Dina Boluarte a EE.UU. descubre "una crisis diplomática"

Estado "Una reunión bilateral no se resuelve caminando por unos pasillos", dijo el excanciller

El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros se refirió al viaje a Estados Unidos de la presidenta Dina Boluarte para participar de la Cumbre Inaugural de Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP). Al respecto, precisó que los resultados de su intervención han demostrado la existencia de una crisis diplomática.

"El problema de fondo es que el país vive una crisis política irresuelta. Podemos ingresar a una crisis económica a partir de la recesión que tenemos en los últimos meses. Y la pobreza está montando. Este año estará en 30%. Y eso nos puede llevar a una crisis social", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Creo que hay una crisis diplomática. La cuestión del viaje a Estados Unidos es una expresión específica de esa crisis diplomática que se produce cuando se superditan los intereses nacionales a unos objetivos de política interna muy precisos vinculados a resolver dos problemas autogenerados: primero, el no reconocimiento de la presidenta Boluarte; y el segundo, la cuestión de la Alianza del Pacífico", mencionó.

"No existe el reconocimiento de gobiernos en la política internacional. Cuando yo busco que me reconozcan cuando nadie me va a desconocer, estoy equivocando totalmente mis objetivos de política exterior. Cuando supedito las relaciones con países tan importantes como Colombia, México y Chile a que me transfieran la presidencia de la Alianza del Pacífico también estoy desorientando la política exterior, porque es un acto protocolar", agregó.

"Hay la percepción de que se está afectando el derecho de libre asociación"

Por otro lado, indicó que en la comunidad internacional existe la percepción de que no se están respetando derechos fundamentales, como el de libre asociación.

"El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea y en declaraciones de los propios representantes de los Estados Unidos han señalado que hay una gran preocupación y que se teme que aquí se pueda estar llegando a una situación de impunidad y por eso han pedido y exigido que haya investigaciones independientes prontas. Y esperarían que el Gobierno nombre una comisión en esa línea", aseveró.

"Hay la percepción de que se está afectando el derecho de libre asociación. Ello, por algunas regulaciones que se han dado limitando las manifestaciones", añadió.

Con respecto a la supuesta reunión bilateral entre Dina Boluarte y el presidente estadounidense Joe Bilde dijo que se trató de "un encuentro informal", pues "una reunión bilateral no se resuelve caminando por unos pasillos".