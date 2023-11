"Somos víctimas de la dictadura de la suspicacia": Hania Pérez de Cuellar responde a críticas sobre viaje de Boluarte

Gobierno La ministra de Vivienda dijo que la presidenta, al viajar al exterior, está cumpliendo con su rol constitucional

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció sobre las críticas respecto a que no se produjo la "reunión bilateral", de forma protocolar, entre la presidenta Dina Boluarte y su homólogo estadounidense, Joe Biden.

Como se sabe, a través de un comunicado, la Cancillería indicó que el encuentro entre la mandataria y el presidente de EE.UU. "no se llevó a cabo con el protocolo que caracteriza las reuniones bilaterales". Además, señaló que el Departamento de Estado del país norteamericano confirmó "la reunión bilateral", pero el formato habría sido determinado por las autoridades de ese país.

Este hecho ha merecido la crítica de un gran sector de la opinión pública y de diversos parlamentarios, que han sostenido que se habría mentido al Congreso al presentar como uno de los fundamentos del viaje la reunión de Bolaurte con el presidente Biden, la cual , según dijeron, no estuvo en la agenda del presidente de EE.UU. el último viernes, tal como anunció el Ejecutivo.

Sobre el tema, la ministra de Vivienda dijo que será "materia de explicación a detalle por parte de la Cancillería", y que no había que "detenerse" en lo "coyuntual", sino en lo "medular" del viaje de la mandataria.

"¿Qué significa que la presidenta haya ido a esta sesión inaugural de la APEP? Representa muchísimo de cara al futuro y las inversiones en el Perú (...) ¿Qué nos ha traído de utilidad? Primero, que esta es una iniciativa propia del presidente Biden (…) y si para él no hubiera sido importante no la hubiera generado sabiendo que (…) está haciendo seguimiento a la guerra en Ucrania e Israel", sostuvo.

"Es el rol de la presidenta y está escrito en la Constitución que ella tiene que manejar las relaciones internacionales y promover al Perú afuera. Nos estamos quedando en lo pequeño sin ver que hay un esfuerzo importante para reposicionar al Perú y nos estamos olvidando de cómo estábamos hace un año", agregó.

"Víctimas de la dictadura de la suspicacia"

Respecto a las críticas sobre las circunstancias del encuentro entre ambos mandatarios, la ministra dijo que la sociedad es víctima "de la dictadura de la suspicacia".

"Creo que, como sociedad, estamos siendo víctimas de la dictadura de la suspicacia. Estamos viéndole el afán de mentir, de engañar, de robar, a todo. Y mientras sigamos así, no vamos a lograr surgir como país", indicó.

"He conversado con colegas y todos nos ven como un país lleno de oportunidades y nosotros nos vemos como un fracaso. Tenemos una sensación de que el otro nos está engañando, de que nos quiere robar (…), todos tenemos el deber de vernos de cara al futuro", agregó.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno "ha mantenido el sentido democrático y está fortaleciendo la democracia", y que no se debía olvidar "lo que sucedió hace casi un año donde se intentó establecer una dictadura de izquierda, dura y recalcitrante".

"Se está manteniendo (la democracia), a pesar de la coyuntura de recesión, la estabilidad económica. Lo dicen los vecinos y los principales inversionistas (...) Estamos recuperando el espacio que perdimos en el Gobierno anterior, es un proceso", remarcó.

Además, resaltó que los cuestionamientos a los viajes de la presidenta y los ministros no contribuyen a la estabilidad y prosperidad del país.

"Si cada vez vamos a cuestionar que si la presidenta salió, que si los ministros viajan o no viajan, no estamos abonando a que pueda haber estabilidad y prosperidad (…) No es porque esté en el Ejecutivo que estoy haciendo esta defensa, sino porque, comparado con otros gobiernos, se están tomando medidas que no se han tomado antes", resaltó.

"Tenemos que reflexionar, pero de manera objetiva. ¿Queremos que el Perú prospere y no haya inequidad? Bueno, trabajemos todos en ese sentido y dejemos de boicotearnos y meternos cabe", puntualizó.