Transferencia de conocimiento: Perú ensamblará "vehículos especiales" con el apoyo de empresas surcoreanas [FOTOS]

El presidente José Jerí inauguró este miércoles una moderna planta de ensamblaje de “vehículos especiales” en la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), un avance que dotará al país de unidades propias para fines militares, policiales, sanitarios y de seguridad ciudadana, con la colaboración del sector privado surcoreano.

La iniciativa es considerada uno de los componentes centrales del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Industria de Defensa, enmarcado en la política del Ministerio de Defensa (Mindef).

Fuente: Presidencia

La puesta en marcha de esta planta, ubicada en Lurigancho-Chosica, se realiza con el apoyo del sector privado de Corea del Sur, siendo la empresa surcoreana STX Corporation el socio principal que lidera el proyecto.

Esta corporación es responsable de articular los componentes financieros, tecnológicos y operativos necesarios para la operación.

Durante su visita a las instalaciones, el jefe de Estado recorrió el área donde se ensamblarán las unidades que serán destinadas a las instituciones públicas que las requieran, y conoció de cerca el proceso de diseño y construcción de los vehículos.

La Presidencia detalló que el mandatario corroboró el estado de un vehículo militar táctico, una camioneta con componentes de seguridad para el serenazgo municipal y una ambulancia equipada para atender a personas en terrenos o lugares alejados del país.

En una nota de prensa, el Ejecutivo señala que la meta es que el Perú deje de comprar autos al extranjero para poder empezar a fabricar los suyos. Y para ello, se cuenta con la transferencia de conocimiento, homologación técnica y asistencia integral en la construcción de vehículos tácticos y militares.

El presidente Jerí estuvo acompañado en el evento por varios miembros del gabinete y altos mandos militares. Entre los asistentes se encontraron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el ministro de Defensa, César Díaz; y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto. También estuvo presente el comandante general del Ejército, César Briceño.

