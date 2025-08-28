Gobierno crea grupo de trabajo multisectorial temporal para formular propuesta de proyecto de ley de soberanía nacional

De acuerdo con la resolución ministerial publicado en El Peruano, este grupo de trabajo se encargará de "analizar el marco normativo relacionado a la soberanía nacional, a fin de identificar y diagnosticar la situación actual". Tendrán un plazo de 60 días para presentar el informe final al titular del Ministerio de Defensa.

El Gobierno peruano, a través de una resolución ministerial publicada en el diario El Peruano, anunció la creación de un "Grupo de Trabajo Multisectorial" de "naturaleza temporal" para formular la propuesta del Ejecutivo del proyecto de ley denominado 'Ley de Soberanía Nacional', como adelantó la presidente Dina Boluarte el último miércoles.

El grupo de trabajo será dependiente del Ministerio de Defensa y está conformado por un representante del Ministerio de Defensa, quien lo preside; un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros; un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores; un representante del Ministerio del Interior; un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; un representante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; un representante del Ejército del Perú; un representante de la Marina de Guerra del Perú y un representante de la Fuerza Aérea del Perú.

Además, según la resolución ministerial N° 01047-2025-DE, los integrantes del Grupo de Trabajo cuentan con un representante alterno y ejercen sus funciones ad honórem.

Funciones

De acuerdo con la resolución, este grupo de trabajo se encargará de "analizar el marco normativo relacionado a la soberanía nacional, a fin de identificar y diagnosticar la situación actual".

Bajo ese argumento, se plantea establecer un plan de trabajo "que contenga las acciones para la elaboración de la propuesta de un proyecto de Ley de Soberanía Nacional".

Una vez realizado estos pasos, se formulará la propuesta y su posterior correspondiente exposición de motivos, en donde este grupo puede acordar la conformación de subgrupos, según sus necesidades. Su instalación será en un plazo no mayor a diez días hábiles.

"El Grupo de Trabajo, previo acuerdo de sus integrantes y a través de su Secretaría Técnica, puede solicitar información, colaboración, asesoramiento y apoyo de otras entidades públicas y/o privadas del ámbito nacional e internacional; así como, de profesionales independientes que estimen necesarios para el cumplimiento de sus funciones", añadieron.

El grupo de trabajo tendrá un plazo de 60 días para presentar el informe final al titular del Ministerio de Defensa. La resolución lleva la firma del premier Eduardo Arana.

Pronunciamiento previo de Dina Boluarte

Ayer, miércoles, en una ceremonia por el Día de la Defensa Nacional, Dina Boluarte dijo que el gobierno peruano se encontraba preparando un proyecto de ley "de la soberanía nacional", con el propósito de "otorgar un marco jurídico normativo que permita su defensa en el contexto de los deberes esenciales del Estado establecidos en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú”.

“Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Repito, no vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”, sostuvo Dina Boluarte durante la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional.