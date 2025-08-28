Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

Gobierno crea grupo de trabajo multisectorial temporal para formular propuesta de proyecto de ley de soberanía nacional

Palacio de Gobierno.
Palacio de Gobierno. | Fuente: ANDINA | Fotógrafo: Renato Pajuelo
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

De acuerdo con la resolución ministerial publicado en El Peruano, este grupo de trabajo se encargará de "analizar el marco normativo relacionado a la soberanía nacional, a fin de identificar y diagnosticar la situación actual". Tendrán un plazo de 60 días para presentar el informe final al titular del Ministerio de Defensa.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno peruano, a través de una resolución ministerial publicada en el diario El Peruano, anunció la creación de un "Grupo de Trabajo Multisectorial" de "naturaleza temporal" para formular la propuesta del Ejecutivo del proyecto de ley denominado 'Ley de Soberanía Nacional', como adelantó la presidente Dina Boluarte el último miércoles.

El grupo de trabajo será dependiente del Ministerio de Defensa y está conformado por un representante del Ministerio de Defensa, quien lo preside; un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros; un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores; un representante del Ministerio del Interior; un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; un representante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; un representante del Ejército del Perú; un representante de la Marina de Guerra del Perú y un representante de la Fuerza Aérea del Perú.

Además, según la resolución ministerial N° 01047-2025-DE, los integrantes del Grupo de Trabajo cuentan con un representante alterno y ejercen sus funciones ad honórem.

Funciones

De acuerdo con la resolución, este grupo de trabajo se encargará de "analizar el marco normativo relacionado a la soberanía nacional, a fin de identificar y diagnosticar la situación actual".

Bajo ese argumento, se plantea establecer un plan de trabajo "que contenga las acciones para la elaboración de la propuesta de un proyecto de Ley de Soberanía Nacional".

Una vez realizado estos pasos, se formulará la propuesta y su posterior correspondiente exposición de motivos, en donde este grupo puede acordar la conformación de subgrupos, según sus necesidades. Su instalación será en un plazo no mayor a diez días hábiles.

"El Grupo de Trabajo, previo acuerdo de sus integrantes y a través de su Secretaría Técnica, puede solicitar información, colaboración, asesoramiento y apoyo de otras entidades públicas y/o privadas del ámbito nacional e internacional; así como, de profesionales independientes que estimen necesarios para el cumplimiento de sus funciones", añadieron.

El grupo de trabajo tendrá un plazo de 60 días para presentar el informe final al titular del Ministerio de Defensa. La resolución lleva la firma del premier Eduardo Arana.

Pronunciamiento previo de Dina Boluarte

Ayer, miércoles, en una ceremonia por el Día de la Defensa Nacional, Dina Boluarte  dijo que el gobierno peruano se encontraba preparando un proyecto de ley "de la soberanía nacional", con el propósito de "otorgar un marco jurídico normativo que permita su defensa en el contexto de los deberes esenciales del Estado establecidos en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú”.

“Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Repito, no vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”, sostuvo Dina Boluarte durante la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional. 

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político

En las elecciones 2026, más de nueve mil candidatos competirán por un lugar en el nuevo Congreso. Pero la contienda más reñida será por llegar al Senado, la cámara alta que regresa luego de más de tres décadas. ¿Qué funciones tendrá y por qué será estratégico para los partidos asegurar presencia en este espacio?
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ley de Soberanía Gobierno Dina Boluarte Ministerio de Defensa Mindef

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA