Presidente del Poder Judicial: "No protegemos a ningún juez que indebidamente libere a delincuentes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, afirmó este lunes que este organismo no avala ni protege a ningún juez que, indebidamente, libere a delincuentes, y que, por el contrario, exigirá que sean sancionados.

“La Sala Plena (de la Corte Suprema de Justicia) lo ha ratificado así, nosotros no avalamos ni protegemos a ningún juez que, indebidamente, libere delincuentes. No tienen nuestro respaldo, es más, exigiremos que sean sancionados. El Poder Judicial no avala a ningún juez que comete irregularidades”, dijo durante la inauguración de la Unidad de Flagrancia del Cusco.

La autoridad judicial también se pronunció para que se apruebe una ley que permita respaldar a los policías "en sus intervenciones, cuando se enfrente a delincuentes que usen armas de fuego y explosivos”.

Arévalo también demandó a la presidenta Dina Boluarte mayor apoyo para la lucha contra la delincuencia, sobre todo, para la Policía Nacional. Asimismo, solicitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, brindar apoyo a sus fiscales, así como mayor compromiso del Ministerio Público en los distritos judiciales donde se ha implementado unidades de flagrancia.

Además, Arévalo Vela volvió a exhortar al Congreso de la República a que apruebe la Ley que crea el Sistema Nacional Especializado de Flagrancia Delictiva para que las instituciones del sistema de justicia trabajen con más compromiso y mayores recursos en la persecución del delito.

Más 6 mil condenados tras ingresar a unidades de flagrancia

Con el local inaugurado en el Cusco, suman 13 unidades de flagrancia instaladas en diferentes cortes superiores: La Libertad (2), Lima Sur, Lima Centro, Callao, Lima Norte, Lima Este, Sullana, El Santa, Arequipa, Lambayeque y Tacna.

Arévalo Vela informó que próximamente serán inauguradas unidades en Ica, Piura, Tumbes, así como en Puente Piedra-Ventanilla y San Martín de Porres (ambas en Lima), con lo cual sumarán 18 unidades.

Las unidades de flagrancia han resuelto hasta el momento el 86 % de los casos que ingresaron. Es decir, de un total de 7365 casos en las 12 unidades de flagrancia implementadas hasta el momento, 6477 fueron resueltos con sentencia condenatoria.