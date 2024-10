Luz Pacheco tras rechazo de demanda competencial del Congreso: "Le corresponde al juez decidir si se ha vulnerado o no el debido proceso"

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC) se pronunció luego de que se rechazara la demanda competencial que presentó el Congreso de la Republica contra el Poder Judicial, a raíz de fallos emitidos a favor de la JNJ.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, explicó la noche de este viernes las razones por las que su organismo votó a favor de rechazar la demanda competencial que presentó el Congreso de la Republica contra el Poder Judicial, a raíz de fallos emitidos a favor de los integrantes la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez.

En el programa Nunca es tarde de RPP TV, indicó que el voto en mayoría -cuatro de siete magistrados del TC- consideró que, en este caso, no hay un conflicto o menoscabo de competencias en perjuicio del Congreso, pues se trata de un proceso de tutela de derechos fundamentales que debe ser dirimido por un juez.

"Aquí lo que alegan las dos personas (Inés Tello y Aldo Vásquez) es una vulneración al debido proceso. Hemos dicho que cuando se alega este tipo de vulneración, el único que puede dirimir, en nuestro criterio, si el Congreso ha actuado bien o mal, si ha abusado de su postura o no, [es] el Poder Judicial", afirmó.

Pacheco señaló que el Congreso "sería juez y parte" si decide en este caso, que se origina en una medida cautelar en contra de la inhabilitación de los mencionados integrantes de la JNE decidido por el Parlamento.

"Eso es lo que hemos dicho, no hemos entrado al fondo. No hemos entrado a decir 'esta bien inhabilitado', 'mal inhabilitado'. No, aquí hay un proceso de amparo, y que siga", indicó.

"Entonces, quien tiene que determinar eso es el juez constitucional, no nosotros; o sea, en el competencial hemos dicho de lo que vimos aquí no hay un conflicto de competencias, no hay menoscabo de competencias, le corresponde al juez decidir si el Congreso ha vulnerado o no el debido proceso. Ya se verá, todavía tiene que ir a la [Corte] Suprema; o sea, ya veremos que pasa", agregó.

Como se recuerda, el Congreso planteó la demanda competencial ante el TC al considerar que el Poder Judicial favoreció a los magistrados de la JNJ, Aldo Vásquez e Inés Tello, al reincorporarlos en sus funciones tras ser inhabilitados por el pleno legislativo.

Presidenta del TC: Si hubo quórum para la votación

La magistrada pacheco reconoció que la sesión de este viernes para votar la demanda competencial presentada por el Congreso "fue difícil", al comentar que tres de los siete magistrados se retiraron en el momento de la votación por discrepancias tras el debate. No obstante, validó el resultado tras señalar que si llegó haber quórum durante el debate y el inicio de la votación.

"Al empezar la votación, eramos los siete. Se retiró una persona, quedamos seis. Se retiro otra, pero seguimos con la votación. Tres que reservan su voto, [pero] eso no invalida", señaló.

La decisión de este viernes fue adoptada con el voto de cuatro de los integrantes del máximo intérprete de la carta magna, quienes se mostraron favorable de declarar infundada esta demanda.



Los votos en mayoría fueron de la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, y los integrantes de este organismo, Helder Dominguez , Manuel Monteagudo y César Ochoa.



No votaron los integrantes del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández, Francisco Morales y Gustavo Gutiérrez Ticse.

Pacheco indicó que Hernández fue el ponente, y su propuesta era admitir en parte la demanda competencial en favor del Congreso.