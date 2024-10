Luz Pacheco dice que se votó con quórum la demanda competencial del Congreso: "Es infundada y eso no va a cambiar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales La presidenta del TC aclaró las circunstancias en las que se votó la demanda competencial del Congreso contra el PJ

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, en diálogo con RPP, se pronunció acerca de los acontecimientos ocurridos el último viernes, cuando el pleno del colegiado votó la ponencia sobre la demanda competencial presentada por el Congreso contra el Poder Judicial.

Dicha demanda es la que se refiere a los fallos emitidos por la Corte Superior de Justicia de Lima a favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en lo que respecta a la inhabilitación que impulsó el Parlamento contra los jueces Aldo Vásquez e Inés Tello.

En la audiencia del TC del pasado 11 de octubre, los magistrados Luz Pacheco, Helder Dominguez , Manuel Monteagudo y César Ochoa resolvieron declarar infundada esta demanda, mientras que Pedro Hernández, Francisco Morales y Gustavo Gutiérrez Ticse no votaron.

Al respecto, Gutiérrez Ticse, en una entrevista con canal N, dijo que tras la ponencia del caso de Pedro Hernández, este abandonó la sesión, y él y Morales Saravia hicieron lo mismo. Además, sostuvo que, a las 2pm., se retomó la sesión y se votó sin quórum, por lo que consideró que se había cometido "una infracción a la Constitución".

Luz Pacheco: "Es infundada la demanda, y eso no va a cambiar"

Al respecto, Pacheco Zerga señaló que la votación no se realizó a las 2pm. de aquel viernes, sino al mediodía, y que los tres magistrados que abandonaron la sala lo hicieron cuando la sesión aún no había finalizado.

"Tuvimos un largo debate, estábamos los 7, dos estaban a través del Zoom; y en un momento dado, ya viendo que no había manera de conciliar las posturas, lo que procedía era votar la ponencia presentaba por el Dr. Hernández. Entonces, yo dije ‘pasemos a votación’, le pedí su voto al Dr. Hernández, pero yo creo que él, como estaba un poco mortificado por lo que venía ocurriendo, no me escuchó, y él cogió sus cosas y salió. Él estaba de manera presencial, y quienes estaban por Zoom eran los doctores Gutiérrez y Morales", relató.

"Al ver que salía el Dr. Hernández se desconcertaron, empezaron a hablar. Después he escuchado al Dr. Gutiérrez que decía que la votación fue en la tarde, pero no, había sido en ese momento. Yo ni grito ni uso megáfono, yo había dicho ‘empezamos a votar’ y, por lo visto, no escucharon. Yo creo que ese ha sido todo el problema que ha habido, porque por el Zoom ellos no oyeron que ya estábamos votando (...) Incluso yo les mandé un chat pidiéndoles que se reincorporaran a la sesión para poder terminar la votación, o sea recoger los votos de ellos, y seguir con la agenda porque teníamos bastantes casos pendientes, pero ellos decidieron no reincorporarse, no contestaron. Fue la decisión que tomaron", agregó.

Debido a ello, Luz Pacheco resaltó que cuando se inició la votación había quórum, pues el abandonar la sala no implique que eso varíe.

"Nosotros hemos votado en el momento en que ellos empezaron a abandonar la sala. Ya habíamos empezado la votación, éramos 7, el quórum requiere un mínimo de 5 y estábamos los 7. Uno no respondió nada, el segundo dijo ‘no voy a votar’, el tercero también dijo ‘no voy a votar’, pero eso no rompe el quórum, y seguimos los que quedamos, que éramos 4 (...) Es como si alguien diga ‘retiro mi voto’ o dice ‘no voto’, eso no rompe el quórum; que ellos hayan abandonado la votación mientras se hacía la votación, tampoco puede romper el quórum", explicó.

En esa línea, la presidenta del TC remarcó que la votación que declaró infundada la demanda competencial del Congreso es válida y que esta no se va a repetir.

"(La decisión) es inamovible. Habrá una reunión para que los hechos que ahorita no están claros para ellos, por lo que estaban conectados virtualmente, se los podamos explicar, pero volver sobre una votación ya no, porque ya fue votado el caso, esos cuatro votos son inamovibles. Lo que nos falta completar son los votos de ellos tres que decidieron no votar en ese momento, pero eso no cambia el sentido de la votación", sostuvo.

Además, negó que se hubiera cometido alguna infracción constitucional, pues se votó "con el quórum debido".

"El artículo 112 no habla de sentencia, habla de resolución (…) y dice ‘habrá resolución cuando haya cinco votos’, y solo hay cuatro. Entonces, ¿qué cosa hay? lo que es evidente es que no se ha alcanzado los cinco votos para que sea declarada fundada; en consecuencia, es infundada la demanda, y eso no va a cambiar, es infundada la demanda presentada por el Congreso", resaltó.

"Como me gustaría poder conversar con él (Gutiérrez Ticse), pero está en México. Él dice que tiene que haber un pleno extraordinario para aclarar esto, pero es imposible porque él no está acá, y cómo vamos a hacer un pleno por Zoom", puntualizó.