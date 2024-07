Adrianzén rechaza versión del exjefe de la Dini sobre presunta comunicación de Vladimir Cerrón con funcionario de Palacio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, rechazó este martes que el secretario de la Presidencia de la República, Enrique Vílchez, haya sido contactado por el prófugo Vladimir Cerrón a través de intermediarios a fin de evitar su captura, según la versión del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Roger Arista, difundida por un dominical.

En declaraciones a la prensa desde los exteriores de la Presidencia del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete Ministerial dijo conocer a Vílchez, por lo que dijo no creer que haya estado involucrado en dicha trama.

“Yo conozco personalmente al señor Enrique Vílchez y no tengo la menor duda de que él no está involucrado para nada”, sostuvo.

Asimismo, Adrianzén cuestionó que el exjefe de la Dirección de Nacional Inteligencia (Dini), Roger Arista, haya dado esta declaración al dominical Panorama, pues no ha respetado la confidencialidad a la que está obligado al dejar el cargo.

“Más allá de que esto sea una infamia, no puede bajo ninguna circunstancia en su condición de jefe de la Dirección de Inteligencia hacer esas declaraciones”, indicó Adrianzén.

Cerrón habría mantenido comunicación con Palacio

De acuerdo con el dominical Panorama, Vladimir Cerrón, se comunicó con Vílchez a través de un grupo de “congresistas aliados”. Así lo señaló Roger Arista, exjefe de la Dini, quien precisó que estos parlamentarios buscan proteger al prófugo líder de Perú Libre.

“Sí (se comunicaba con Vílchez), pero directamente no, a través de congresistas. Para presionar que no se le busque, por ahí era el motivo de esas comunicaciones, protegerlo a él (…) El círculo más cercano de Perú Libre, porque tomando en cuenta la naturaleza de la información y del caso mismo tiene que ser algo muy cerrado, porque si se abre a personas que no son de su entorno hay una filtración”, indicó.

“El propio señor Cerrón cuando se entregue o caiga va a pasar lo mismo que Fray Vásquez. Él va a decir, quién, cómo, dónde, lo ayudaron a fugar, a esconderse. Ahí va a venir el problema. No tenga la menor duda de que habido infidencia no solo en el ámbito de la Policía, el ámbito político también, mucha infidencia, cobertura de diversa naturaleza, Congreso, Ejecutivo”, añadió.

Al respecto, Enrique Vílchez envió al dominical un comunicado en el que rechazó haber recibido o sostenido de forma directa o indirecta, mensajes o comunicaciones de parte de Vladimir Cerrón, a quien dijo no conocer. Negó también conocer a los congresistas mencionados y dijo que ellos deberían ser “los primeros requeridos para precisar si sirvieron como intermediarios”.