Mininter acusa demora del Poder Judicial en dar orden de allanamiento para capturar a Vladimir Cerrón

El ministro del Interior, Juan José Santivañez, en declaraciones a la prensa dadas este martes, se pronunció en torno a las acciones de su sector para capturar al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien lleva más de doscientos días eludiendo la justicia.

Al respecto, el titular del Mininter indicó que en el operativo llevado a cabo en una casa ubicada en el cruce de los jirones Huánuco y Huancas de Huancayo, realizado el pasado 15 de junio, en donde se capturó a José Bendezú, también se tenía previsto capturar a Vladimir Cerrón, pero que esto no fue posible por la demora de la orden de allanamiento del Poder Judicial.

Poder Judicial demoró 5 horas en dar oden de allanamiento

El ministro del Interior indicó que Vladimir Cerrón era un "objetivo" de la Policía, pero que "estar detrás de un objetivo no es sencillo".

"Nosotros hemos conformado un equipo especial que esperamos que en los próximos días nos den resultado. Nosotros estamos trabajando, estar detrás de un objetivo no es sencillo. No es que el señor esté en la esquina esperando que lo capturen, lógicamente está tomando sus precauciones y está tratando de evitar bajo toda circunstancia una captura de la Policía", manifestó.

Sin embargo, Santiváñez Antúnez indicó que, en el referido operativo en Huancayo, el Poder Judicial demoró 5 horas en emitir la orden de allanamiento solicitada por las fuerzas del orden.

"Hemos hecho un compartimentaje entre los miembros del equipo especial porque, en el último operativo que se practicó, dos eran los objetivos: uno era Vladimir Cerrón y el otro era su segundo. Lamentablemente, se capturó solamente al segundo y no al señor Cerrón", refirió.

"Y no fue por un tema de la Policía, ojo, fue por un tema de que la Policía requirió el mandato judicial y este se demoró 5 horas en que nos concedieran el pedido de allanamiento a la casa", resaltó.

Como se recuerda, Bendezú Gutarra, exsecretario de prensa del partido político Perú Libre, estuvo más de un año en calidad de no habido por la justicia al estar implicado en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

"Aquí la cuestión del tema de seguridad tiene que ser un sistema que tiene que funcionar entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque yo no puedo exigir un trabajo a la Policía si finalmente parte de los actores no se comprometen", indicó el titular del Mininter.

"Yo les acabo de comentar el tema de Pataz donde tenemos 16 detenidos. ¿Saben cuántos eran los objetivos? No eran 16, eran 45. Ustedes dirán, ¿por qué se capturaron 16? Por una sencilla razón: porque el Poder Judicial se demoró 45 días en darme la orden de allanamiento, y si no hubiera sido por el presidente del Poder Judicial que tuvo la gentileza de llamarnos y convocarnos entonces no hubiéramos podido lograrlo", agregó.

Vladimir Cerrón lleva más de 200 días prófugo de la justiciaFuente: Andina

Por otro lado, el titular del Mininter señaló que la captura de Cerrón Rojas "no es tan sencilla", porque utiliza tecnología VPN para evitar ser capturado por la justicia.

"Asumo que todos ustedes saben que es un VPN (…), es una forma de transmisión de datos ya sea de celulares o datos cibernéticos, y el VPN puede ser utilizado. De repente, ahora estamos aquí en el Congreso y una persona tiene un VPN en San Isidro y pareciera que la señal sale de ahí" indicó.

"El señor está utilizando tecnología, VPN, mucha gente cree que está tuiteando desde Arequipa y en realidad no está en Arequipa, o que está tuiteando desde Trujillo y no está en Trujillo. Nosotros tenemos que utilizar todos los mecanismos que tenemos en tecnología, en compartimentaje de inteligencia para desarrollar nuestro trabajo. Lo único que pido y solicito es que en este caso confíen en la PNP que no los va a defraudar", aseguró.

"A mí sí me va a respetar"

Por otro lado, el ministro del Interior se refirió a la carta notarial que remitió al periodista César Hildebrandt, debido a un reportaje emitido en la última edición de su semanario "Hildebrandt en sus Trece", en el que se revela que Juan José Santivañez Antúnez y su padre, Juan José Santivañez Marín, habrían participado "de un esquema de lavado de activos".

Al respecto, el titular del Mininter indicó que llevará el caso ante los tribunales y llegará "hasta las últimas consecuencias".

"Con respecto al tema del señor Hildebrandt y su semanario, efectivamente, le he mandado una carta notarial, mi padre también (…), porque el señor se ha atrevido a publicar una mentira con documentos que no son originales, son absolutamente falsos. Se le advirtió al periodista que eran falsos, se le dijo que recurriera al Ministerio Público y al Poder Judicial, y yo creo que me siento en todo mi derecho para no permitir que una persona cualquiera venga a mellar mi imagen y mi prestigio", indicó.

"A mí sí me va a respetar, a mí y a mi padre me va a respetar, porque yo tengo 25 años de trayectoria profesional y mi padre 40 años de trayectoria profesional", agregó.

"Yo no voy a permitir que un cualquiera (…), y un miserable utilice un medio de comunicación para difamar y no voy a hablar más del tema porque lo voy a ver en los tribunales, y que no tenga ninguna duda de que lo voy a demandar y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Contra él y contra cualquiera que tenga la intención de mancillar mi honra, mi honor y de mi familia", puntualizó.