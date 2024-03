Adrianzén tras anuncio de Perú Libre sobre voto de confianza: "No me han dado la oportunidad de reunirme con ellos"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, lamentó que la bancada parlamentaria de Perú Libre no le dé la oportunidad de explicar la política general del Gobierno, luego de que anunciaran que le negarán el voto de confianza.

“Hubiera preferido, y este es el talante democrático que inspira el que habla del Gabinete que presido, el tener la oportunidad de llegar a las bancadas y explicar lo que va a ser la política general del gobierno durante este Gabinete”, indicó.

En declaraciones a la prensa, el titular del Gabinete Ministerial señaló que aún así es respetuoso de las decisiones que se tome en el Parlamento y que, en esa línea, los ministros están prestos a acudir al Parlamento para informar sobre lo que requieran los legisladores, en referencia a las interpelaciones aprobadas a cuatro integrantes del Gabinete.

“El que habla y el gabinete es absolutamente respetuoso de las decisiones que adoptan en el Congreso de la República y, por supuesto, en esta dinámica de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo reconocemos que en este relacionamiento podemos ser objetos de llamados para informar, podemos ser objetos también de interpelación y en cada una de esas circunstancias, el gabinete estará presente”, sostuvo.

Sobre interpelaciones

El titular del Gabinete Ministerial se refirió también a la continuidad del ministro del Interior, Víctor Torres, y sostuvo que todos los integrantes del Gabinete tienen el respaldo de la presidenta Dina Boluarte, que también ha consignado a que realicen un trabajo con cohesión y unidad.

Sostuvo también que no hay un respaldo exclusivo al ministro del Interior, sino que el Ejecutivo respaldará por igual a todos los ministros que puedan ser sometidos a un proceso de interpelación en el Parlamento. Sin embargo, añadió que es necesario dejar a Torres continuar con el trabajo que realiza para poder ver resultados.

“Tenemos que dejar que el plan vaya desarrollándose, por supuesto, si es necesario hacer algunos ajustes al plan, los iremos introduciendo, pero este no es un tema de personas, porque si fuera un tema de personas saldríamos a reclutar al que mágicamente arreglaría todo, pero eso no va a ocurrir y no podemos engañar a la población diciéndole que vamos a sacar a uno, vamos a poner al otro y este que vamos a poner nos va a arreglar todo. Eso no va a ocurrir”, dijo.