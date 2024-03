Presidencia pedirá explicaciones a Alberto Otárola por audio que lo vincularía a Yazire Pinedo, joven que obtuvo contratos con el Estado

La Presidencia de la República emitió este domingo un comunicado donde se anuncia que le pedirán explicaciones al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para adoptar "las decisiones que correspondan" tras la difusión de un audio que lo vincularía a Yazire Pinedo, joven que obtuvo órdenes de servicio con el Estado por S/ 53 000, tras reunirse con él.

"El Gobierno rechaza de manera categórica todo tipo de acción que vaya en contra de los intereses de la Nación y, en este caso específico, cualquier posible contratación irregular a cambio de favores", se lee en parte del pronunciamiento.

Alberto Otárola se encuentra fuera del país ya que viajó para participar en el evento denominado Prospectors & Developers Associaton of Canada (PDAC) 2024 que se desarrolla en dicho país norteamericano.

El dominical 'Panorama' difundió una conversación telefónica que inicia el primer ministro con Yazire Pinedo. Luego de acordar un encuentro para almorzar juntos, Otárola le pide su currículum.

“Justo te iba, te lo iba a pedir la semana pasada. Pero bueno, si gustas también. La verdad que un tema bien bonito, bien caleta, bien bacán, bien tranquilo. Pero estaba buscando mis archivos y no tenía tu CV”, se escucha en una parte del audio.

El programa periodístico resalta que en setiembre pasado Otárola había negado mantener si quiera una relación de amistad con Pinedo. Sin embargo, en el audio se le escucha decirle: “Ya, mi vida. ¿Me quieres? [...] lo único que quiero saber es si me quieres o no”. Y en otro momento insiste con que le envíe su curriculum vitae: “Escúchame, pero mándame ahorita, en cuanto puedes, tu cv”.

Otárola se pronuncia

Alberto Otárola publicó dos mensajes en su cuenta de X para señalar que el audio emitido en el reportaje "debe ser corroborado".

"He tomado conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular. Como siempre ha ocurrido en mi vida profesional, a mí que me busquen lo que quieran. No soy un corrupto y siempre defenderé lo correcto", se lee en sus mensajes.